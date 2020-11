Am 23. November 2013 wurde auf Initiative der Münchner Gesellschaft Narrhalla e.V. gemeinsam mit dem Landesverband Oberbayern im Bund Deutscher Karneval e.V. und vielen befreundeten Vereinen die Aktion „Fasching hat Herz – mia san dabei“ ins Leben gerufen. Die Schirmherrschaft übernahm der damalige 2. Münchner Bürgermeister, Josef Schmid, MdL.

Ziel der Aktion, der sich mittlerweile viele Faschingsvereine und -gesellschaften aus München und Oberbayern angeschlossen haben, ist ein wichtiges Stück bayerischen Brauchtums zu erhalten und Traditionen fortführen. Dazu gehört auch, nicht nur zu tanzen und zu feiern, sondern auch während der närrischen Zeit die Fröhlichkeit in die Herzen der Mitmenschen weiterzutragen. Eine große Herzensangelegenheit für alle Mitglieder sind dabei die vielen Besuche in karitativen Einrichtungen. Ob in Altenheimen, Seniorentreffs, in Kindergärten und Schulen, in Krankenhäusern oder Einrichtungen für Mitmenschen mit Handicap, sie bringen den Fasching zu allen, die sonst nicht an der bunten Vielfalt teilhaben könnten.

In derzeit schwierigen und bewegten Zeiten, die die Corona-Pandemie mit sich bringt und in denen wir alle bedauernswerterweise kontaktarm leben müssen, ist es umso wichtiger, ein Mindestmaß an gemeinschaftlichem Leben zu bieten. Deshalb wird der kommende Fasching digital!

Aus diesem Grund wurde „Fasching mit Herz – mia san dabei“ auf einer eigenen Webseite gestartet.

Auf dieser Plattform haben alle teilnehmenden Vereine die Möglichkeit, Ihre Kontaktdaten, Bilder und Termine einzustellen, sie soll zentrale Infostelle für den digitalen Fasching werden. Mit Livestreams oder auch mit Videos zum Download kommt der Fasching direkt ins Wohnzimmer.

Gemeinsam wollen sie alle Faschingsbegeisterten einladen, auf dieser Homepage mehr über die Vereine, aktuellen Aktionen und die so wichtige gemeinnützige Arbeit zu erfahren.

www.fasching-hat-herz.de