„Fasching hat Herz“am Unsinnigen Donnerstag 12.02.2026 auf dem Viktualienmarkt München

Am Unsinnigen Donnerstag, 12. Februar 2026, steht der Viktualienmarkt München ganz im Zeichen des Faschings. Unter dem Motto „Fasching hat Herz“ laden die Markthallen München gemeinsam mit den Marktleuten und der Narrhalla München zu einem ausgelassenen Faschingstreiben in den Biergarten ein. Ab 14:00 Uhr präsentieren Faschingsgarden, Tanzgruppen und Männerballette aus München und dem Umland ihre neuen Programme auf der Bühne und sorgen für beste Stimmung mitten in der Stadt.

Den Auftakt macht um 14:00 Uhr die Anmoderation durch Armin Jumel, gefolgt von der offiziellen Begrüßung um 14:10 Uhr durch Bürgermeister Dominik Krause sowie Dr. Inken Wuttke, stellvertretende Leiterin des Kommunalreferats. Ab 14:35 Uhr beginnt das abwechslungsreiche Bühnenprogramm mit dem Faschingsclub Laim, gefolgt von Narrhalla Heidechia (15:05 Uhr). Um 15:20 Uhr wird das Faschingsprinzenpaar für Märkte und Volksfeste vorgestellt, bevor um 15:35 Uhr das Männerballett Olching die Bühne übernimmt.

Weiter geht es um 16:05 Uhr mit der Faschingsgesellschaft Gleisenia, gefolgt von der Narrhalla Jugend- und Kindergarde um 16:35 Uhr. Um 17:05 Uhr tritt der Faschingsclub Neuhausen auf, anschließend um 17:35 Uhr die Faschingsgesellschaft Feringa. Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt der Marktweiber um 18:05 Uhr, bevor um 18:35 Uhr der Moosacher Faschingsclub das Publikum begeistert. Den letzten großen Showblock gestaltet die Narrhalla um 19:05 Uhr.

Für die passende musikalische Begleitung sorgt den ganzen Nachmittag und Abend über die Partyband Tomay’s Spezlwirtschaft. Ab 19:30 Uhr klingt die Veranstaltung musikalisch aus, Ende ist um 19:30 Uhr.

Ein fröhlicher Faschingsnachmittag mit Tanz, Musik und ganz viel Herz – Eintritt frei auf dem Viktualienmarkt.

Viktualienmarkt