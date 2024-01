Faschingsumzug der Damischen Ritter am 04.02.2024

Am 4. Februar 2024 laden Herzog Kasimir und seine Rittersleut´ Sie herzlich zum 17. Münchner Faschingsumzug ein. Tauchen Sie ein in ein buntes und fröhliches Treiben, wenn sich der Zug um 13:13 Uhr durch die bezaubernde Münchner Innenstadt bewegt. In diesem Jahr baut sich der Zug vormittags wie letztes Jahr in der Frauenstrasse, Viktualienmarkt auf und startet dann traditionell durch die Innenstadt.

Erleben Sie die Höhepunkte entlang des Zugwegs, angefangen bei der historischen Schrannenhalle, über die belebte Kaufingerstraße bis hin zum lebendigen Marienplatz. Lassen Sie sich von kunstvoll gestalteten Kostümen, fetziger Musik und ausgelassener Stimmung mitreißen. Auch an unsere Jüngsten ist wieder mit vielen köstlichen Süßigkeiten und Guadln gedacht. Seien Sie dabei, wenn die Damischen Ritter ihre Tradition in einem farbenfrohen Spektakel zelebrieren.