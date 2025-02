Faschingszug der Damischen Ritter 2025 abgesagt

Schweren Herzens haben heute die Damischen Ritter als Veranstalter des Münchner Faschingszuges beschlossen, den Faschingszug, der am kommenden Sonntag, 23.02.2025 in der Münchner Innenstadt geplant war, abzusagen. In enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt München, den Sicherheitsbehörden und unserer Kooperationspartnerin, der „Münchner Gesellschaft Narrhalla e.V.“ haben wir übereinstimmend festgestellt, dass ein Faschingszug zwar möglich, unter den gegebenen Umständen aber nicht fröhlich und unbeschwert veranstaltet werden kann.

Liebe Gäste der Landeshauptstadt München, liebe Faschingsfreunde, liebe Teilnehmer des geplanten Faschingszuges:

Uns ist einfach derzeit nicht nach Feiern zumute! Die ganze Stadt trauert und wir als Damische Ritter, bzw. Die Turmfalken e.V. trauern mit und denken in diesen schweren Stunden an die Opfer und die Hinterbliebenen.

Die unzähligen Stunden in der Vorbereitungsarbeit, die zwei Vereinsmitglieder über mehr ein halbes Jahr beschäftigt hat, ist aber nicht umsonst gewesen. Wir werden die Planungen für den Faschingszug 2026 mit unseren Kooperationspartnern wieder rechtzeitig aufnehmen.

Wir bedauern zutiefst diese Botschaft verkünden zu müssen, hoffen aber zugleich auf einen friedlichen, fröhlichen und damit damischen Fasching 2026.