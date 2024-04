Fashion meets Mobility: PERFECT RUNWAY präsentiert Deutschlands größtes Fashion Show Event auf dem MYLE Festival in München

München macht Mode und darf sich auf Deutschlands größtes Fashion Show Event freuen, wenn am 21. Juni 2024 im Zenith über 5.000 Besucher*Innen erwartet werden. Zwei spektakuläre Fashion Shows bilden den Auftakt des MYLE-Festivals, das vom 21. bis 23. Juni 2024 im Motorworld Areal stattfindet.

München, im April 2024. Ob München in diesem Sommer zur Fußball Hauptstadt wird, bleibt noch abzuwarten. Einige Top-Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 finden in der bayerischen Landeshauptstadt statt, das Endspiel allerdings in Berlin. Definitiv zur Modehauptstadt wird München aber am 21. Juni, wenn PERFECT RUNWAY stattfindet. Um 12 Uhr und um 18 Uhr präsentieren verschiedene Modelabels auf einem vierzig Meter langen Runway ihre Kreationen in zwei spektakulären Modeschauen in der Zenith-Halle in München-Freimann.

PERFECT RUNWAY veranstaltet Deutschlands größtes Fashion Show Event für bis zu 5.000 Besucher zum Auftakt des MYLE-Festivals, das vom 21. bis zum 23. Juni auf dem Gelände der Motorworld Munich und den angrenzenden Event-Locations veranstaltet wird, zu denen auch die Zenith-Halle gehört. Zum MYLE-Festival werden insgesamt 42.000 Besucher erwartet. Das Mobility Festival bringt außergewöhnliche Autos, Motorräder, Boote, Yachten und Flugtaxis nach München und verbindet diese Leistungsschau mit Live-Talks von Szenegrößen aus der Motorbranche. Für den Festivalcharakter sorgen Livekonzerte mit international angesagten DJs wie Felix Jaehn und Avaion sowie Aktivitäten wie Zigarren-Tasting, Cocktail-Mixen und leckere Food-Stationen.

Die beiden Fashion Shows veranstaltet von PERFECT RUNWAY sollen ein unvergessliches Erlebnis für die Besucher*Innen werden und unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt von klassischen Modenschauen: Die Tickets sind nicht nur einem exklusiven Kreis von Personen aus dem Modebusiness vorbehalten, sondern können von allen Interessierten erworben werden. Wie bei den etablierten Modenschauen steht auch hier die Mode im Mittelpunkt und wird auf besondere Weise und speziell für diese Location inszeniert. Marken und Designer wie zum Beispiel BMW Lifestyle, Lovely Apple, Leandro Lopes, Roeckl, Dirndl Liebe und Brabus begeisterten bereits bei den vergangenen Shows von PERFECT RUNWAY und ließen die Besucher Teil ihres Kosmos werden.

PERFECT RUNWAY gibt jungen Designern genauso wie etablierten Brands eine Stimme und die Möglichkeit ihre Kollektionen vor einem riesigen Publikum und vor der versammelten Modebranche zu präsentieren. Das Format ist eine moderne Plattform für viele Spielarten der Mode und zeigt Fashion von der Couture bis zur Tracht.

Bouya Ndombasi, Geschäftsführer und Gründer der Kreativagentur b.seen AI, die hinter PERFECT RUNWAY steht: „Fashion Shows sind heute große Marketing Events und sollten nicht mehr nur einem kleinen Kreis vorbehalten sein. Mit PERFECT RUNWAY ermöglichen wir dieses einzigartige Erlebnis allen Menschen, egal ob Mode-Begeisterte, Fashionistas, Trendsetter, Influencer oder einfach Neugierige die bei einem solchen Ereignis dabei sein wollen. Dies bringt auch den Modemarken einen Mehrwert, indem sie vor einer ganz besonderen Kulisse mit ihren Kund*innen direkt in Kontakt treten. Unser Ziel ist es eine trendige Community zu erschaffen – perfekt nicht nur für die Generation Z. Hier erleben die Besucher*innen die neuesten Trends hautnah und können sich austauschen.“

Das neue Format soll München auch als Modestandort nachhaltig stärken. Unvergessen sind die Zeiten als hier die Modewoche stattfand und München eine Weltstadt der Mode war. Dabei hat München auch in der Gegenwart gute Voraussetzungen. Experimentierfreudige Modemacher*innen arbeiten hier und junge Modedesigner*innen werden an der Deutschen Meisterschule für Mode und der AMD auf internationalem Niveau ausgebildet. „Mode hat in München Tradition. Diese wollen wir mit PERFECT RUNWAY um eine neue Facette erweitern. Wir brauchen wieder mehr Modezirkus – genau das können wir bieten“, sagt Julied Estelle. Die Brand Managerin von PERFECT RUNWAY ist selbst Modedesignerin in München und Inhaberin zweier Modelabels.

Die erste Ausgabe von PERFECT RUNWAY in der Motorworld München erlebten letztes Jahr aus dem Stand heraus bereits über 1.100 Besucher und das ohne Werbung. „Dies zeigt das es ein riesiges Bedürfnis für solche Fashion-Shows gibt“, so Julied Estelle. Im Januar 2024 feierte PERFECT RUNWAY zusammen mit dem neuen Partner BMW die glamouröse Charity Gala zugunsten der Tribute to Bambi Stiftung in der BMW Welt München mit einer faszinierenden Fashion Show auf Eis. Nun darf sich München mit Deutschlands größter Fashion Show auf das nächste Ausrufezeichen in Sachen Mode freuen.

Tickets ab 19 Euro (Nachmittag) bzw. 29 Euro (Abend) für die beiden Fashion Shows sind ab sofort hier erhältlich. Sitzplatz- und Front Row-Tickets enthalten neben dem Eintritt zur Fashion Show auch den Zutritt zum MYLE-Festival und weitere exklusive Leistungen.

Auf einen Blick:

PERFECT RUNWAY FASHION SHOW MÜNCHEN 2024

Veranstalter: Perfect Runway

Kooperationspartner: MYLE Festival

Datum: 21.06.2024

Veranstaltungsort.: Zenith-Halle, Lilienthalallee 29, 80939 München

PROGRAMM

Nachmittag-Show:

12:00 Uhr Einlass

14:00 Uhr Showbeginn Abend-Show:

18:00 Uhr Einlass

20:00 Uhr Showbeginn

22:00 Uhr Einlass Afterparty (Beginn: 22:15 Uhr)

Hintergrund

b.seen AI – Konzepte, die greifbar sind.

Die Münchener Kreativagentur b.seen AI ist der ideale Partner, wenn es darum geht, ein Projekt von der Konzeption bis zur Umsetzung erfolgreich zu begleiten. Auch die PERFECT RUNWAY Events werden von der Kreativagentur im Projektmanagement, als auch in der konzeptionellen Entwicklung begleitet. Dabei legt die Agentur großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden, um deren individuellen Anforderungen gerecht zu werden und maßgeschneiderte Lösungen am Puls der Zeit zu bieten. Mit kreativen Ideen und einem hohen Anspruch an Qualität und Effizienz hat b.seen AI das neue Modenschau-Format PERFECT RUNWAY schon im Jahr 2023 mit über 1.100 Besuchern zum Erfolg geführt.

MYLE FESTVAL 24

Unter dem Motto „Music meets Mobility“ findet vom 21. bis zum 23. Juni in der Motorworld München zum dritten Mal das MYLE-Festival statt: Mit 42.000 Besuchern im vergangenen Jahr gehört es zu den am stärksten wachsenden Events im Bereich der Mobilität in Europa. Das Festival bringt außergewöhnliche Autos, Motorräder, Boote, Yachten und Flugtaxis nach München und verbindet diese Leistungsschau mit Live-Talks von Szenegrößen aus der Motorbranche. Für den Festivalcharakter sorgen Livekonzerte mit international angesagten DJs wie Felix Jaehn und Avaion sowie Aktivitäten wie Zigarren-Tasting, Cocktail-Mixen und leckere Food-Stationen. 2024 soll es noch schöner, schneller und spannender werden.

Internet: the-perfect-runway.de