Fassaden am Neuen und Alten Rathaus werden überprüft

Am Neuen und Alten Rathaus am Marienplatz überprüft das Baureferat – wie jedes Jahr – die Fassaden und Dächer, um etwaige Schäden zu erkennen, gegebenenfalls dringende Sofortmaßnahmen durchzuführen sowie den Gesamtzustand zu erfassen.

Witterungsabhängig wird dafür ab heute, 28. April, bis voraussichtlich 28. Mai werktags in der Zeit von 7 bis 18 Uhr an verschiedenen Abschnitten eine Hebebühne stehen, mit deren Hilfe Fachleute die Fassaden untersuchen. Für die Arbeiten am Rathausturm wird voraussichtlich vom 12. bis 15. Mai am Marienplatz ein Hubsteiger aufgestellt.