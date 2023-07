Fast 18.000 Radler*innen beim Stadt- und Schulradeln

Das diesjährige STADTRADELN in München hat alle Erwartungen übertroffen. Insgesamt 20.662 Personen hatten sich für das Fahrrad-Event registriert, imponierende 17.785 (2022: 12.937) radelten aktiv mit. Insgesamt wurden 3,4 Millionen Kilometer (2022: 2,3 Millionen Kilometer) zurückgelegt, was nicht nur zu einer CO₂-Vermeidung von 558 Tonnen geführt, sondern auch einen positiven Beitrag zur Förderung des Radverkehrs in der Stadt München geleistet hat.

Mit 683 Teams (2022: 527 Teams) war das diesjährige STADTRADELN in München auch ein intensives Gemeinschaftserlebnis. Menschen aus verschiedenen Altersgruppen, Berufen und Lebenssituationen fuhren gemeinsam für den Klimaschutz. Dank des Teamgeists konnte ein neuer Rekord an gefahrenen Kilometern erreicht werden. Auch der Wettbewerb „Schulradeln“ verzeichnete einen bemerkenswerten Zuwachs. Insgesamt haben 96 Schulen am Schulradeln teilgenommen; im Vorjahr waren es 60 Schulen. Beide Wettbewerbe zeigen, dass das Fahrradfahren als umweltfreundliche Alternative im städtischen Verkehr immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden: „Das Stadtradeln hat heuer alle Rekorde gebrochen. Mehr als 3,4 Millionen Kilometer sind zusammengekommen – das entspricht der Strecke fünfmal zum Mond und zurück. Das zeigt, dass immer mehr Münchner*innen das Radeln für sich entdecken. Wir arbeiten deshalb daran, die Fahrrad-Infrastruktur zu verbessern, damit auch Kinder und Senior*innen sicher und angstfrei in München radeln können.“

Das Mobilitätsreferat bedankt sich bei allen Teilnehmer*innen, Teams, Sponsor*innen und Unterstützer*innen für ihren wertvollen Beitrag. Weitere Informationen finden sich unter www.stadtradeln.de/muenchen.