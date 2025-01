Fasten(ge)rede von und mit CORINNA BINZER feiert am 5. März 2025 Premiere

Schauspielerin, Autorin und Moderatorin Corinna Binzer liebt es, Menschen zu unterhalten

– ob in Film und Fernsehen („Hundswut“, „Tatort“), im „Komödienstadel“ oder auf ihrer

eigenen Bühne. Ihr neuestes Programm „Fasten(ge)rede“ präsentiert die gebürtige

Münchnerin passend zum Titel am Aschermittwoch, 5. März 2025, im Augustiner am Platzl.

Dabei sieht sich die Frohnatur nicht als klassische Kabarettistin: „Meine Programme sind

unpolitisch. Dafür werden Zustände und Gegebenheiten angegrantelt, wie wir in Bayern so

schön sagen. Das Publikum darf sich auf einen lustigen Abend freuen, an dem man sich bei

der ein oder anderen Passage durchaus augenzwinkernd selbst erkennen wird“, verrät

Corinna Binzer. Bavarett ist dem Kabarett ähnlich, allerdings durchgehend in bayerischer

Sprache. „Ich bin also eine Bavarettistin.“ Geschichten zu erzählen, hat der heute 58-

Jährigen schon als Kind Spaß gemacht – ohne zu ahnen, dass es einmal ihr Beruf werden

wird. Denn ihr Lebensweg war, begleitet von Fehltritten, Überraschungen und

Selbstzweifeln, alles andere als einfach.

Aufgeben war keine Option

Corinna Binzer ist mit 17 Jahren ungeplant schwanger geworden. Sie steckte mitten in ihrer

Ausbildung zur Bürokauffrau und so wuchs Tochter Miriam bei ihren Großeltern auf. Die

junge Mama arbeitete in Niederbayern als Chefsekretärin und hing in einer unglücklichen

Beziehung fest, als sie stark an Gewicht zunimmt und ihr Selbstwertgefühl verliert. Doch

auch jetzt lässt sich die Powerfrau nicht unterkriegen, tankt in ihrem Nebenjob als Wiesn-

Bedienung neuen Mut und steckt alle mit ihrer positiven Energie an.

Liebe auf den zweiten Blick

Zufall oder Schicksal? 1999 trifft Corinna Binzer ihren Jugendschwarm Sepp Schauer

(Schauspieler „Sturm der Liebe“) wieder. Vor inzwischen 40 Jahren hatten sich die zwei

kennengelernt. Doch aus dieser Flirterei wurde nicht mehr, zu groß war damals der

Altersunterschied von 18 Jahren. Nun aber hatte Amor beide erwischt. Seit 25 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben und sind davon acht Jahre verheiratet. Sie sind ein perfektes Team und geben diese Lebensfreude an andere weiter. So unterstützen sie unter anderem die Münchner Stiftung Lichtblick Hasenbergl, um benachteiligten Kindern ihre Träume im Kleinsten zu erfüllen. Dazu ist Corinna Binzer regelmäßig als „Wühlmaus“ in der

Kleiderkammer vor Ort tätig. Zudem veranstaltet das Schauspielerpaar jährlich zwei

Golfturniere und ein Spendenschweinchen steht bei jedem Bühnenauftritt parat.

Vom Bürojob zum Schauspielberuf

Tatsächlich ist Sepp Schauer nicht ganz unschuldig am beruflichen Neuanfang seiner

Corinna. Als er mit Schauspielkollege Johann Schuler für ein Theaterstück dringend eine

weibliche Rolle besetzen muss, probt Corinna Binzer erst als „Ersatzfrau“ und springt später

als „Erstbesetzung“ trotz Bürojob ein – und erntet tosenden Applaus. Sie hat kreatives Blut

geleckt, gibt im Alter von 36 Jahren ihre Anstellung als Abteilungsleitung für Messen und

Veranstaltungen auf und macht ihre Leidenschaft zum Beruf. Seitdem flimmert sie in Filmen

wie „Eine ganz heiße Nummer“ oder „Wer früher stirbt ist länger tot“ über die große

Leinwand. Im Fernsehen ist sie nicht nur in „Marie fängt Feuer“ oder „Die Bergretter“ zu

sehen, sondern moderiert seit 2024 neben Alexander Onken die erfolgreiche Live-Sendung

„WirSindWiesn“ auf münchen.tv. Trotzdem nimmt sich die 58-Jährige auch Zeit für ihre

Kolumnen, Buchprojekte („Münchner Sturmwarnung“) und Soloprogramme. So beschreibt

Corinna Binzer zum Beispiel ihr „Fasten(ge)rede“ (Premiere: 5. März 2025) als aufregende

Lesung übers Fasten in allen Lebenslagen – natürlich inspiriert von ihrem eigenen Leben.

Mehr Infos über Corinna Binzer und alle Termine zum „Fasten(ge)rede“ (u. a. im Kleinen

Theater Haar und im Theater Drehleier) unter https://corinnabinzer.de