Fazit zu zwei Verkehrsschwerpunkten der Polizei – Stadtgebiet München

Wie bereits am Sonntag, 21.07.2024, berichtet, kommt es im Verlauf der Woche von Montag, 22.07.2024, bis Sonntag, 28.07.2024, zu vermehrten Verkehrskontrollen und einigen Verkehrsschwerpunkten in einigen Bereichen der Stadt und im Landkreis München. Das Ziel ist es vor allem, Verkehrsteilnehmer für bestimmte Themen noch stärker zu sensibilisieren und dadurch die Sicherheit des Straßenverkehrs im Großraum München nachhaltig für alle zu verbessern.

In diesem Zusammenhang führte die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsüberwachung (VPI VÜ) am Mittwoch, 24.07.2024, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Maxvorstadt (Hohenzollernstraße, Clemensstraße und Schellingstraße) einen Verkehrsschwerpunkt „Seitenabstand zu Fahrradfahrern“ durch. In allen drei Straßen zeigte sich ein reger Kraftfahrzeug- und Fahrradverkehr. Insgesamt wurde 13 Mal das Überholen von Fahrradfahrern ohne vorgeschriebenen Seitenabstand durch Pkw geahndet. Generell aber hielt sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmer an allen drei Kontrollörtlichkeiten an die rechtlichen Vorgaben. In allen 13 Fällen, die geahndet wurden, wobei sowohl das Gespräch mit den betroffenen Fahrern der Pkw als auch mit den Fahrradfahrern geführt wurde, kam es zu keinen Behinderungen oder Gefährdungen für die Fahrradfahrer.

Im Rahmen dieser Kontrollen, die trotz Fokus auf dem Seitenabstand ganzheitlich auch andere Verstöße verfolgte, wurden zudem 16 Mal das verbotswidrige Nutzen von Mobiltelefonen (10x Rad, 6x Pkw), 11 Mal die Missachtung des Rotlichts (9x Rad, 2x Fußgänger), 1 Mal der fehlende Sicherheitsgurt, 2 Mal die verbotene Personenbeförderung auf Elektrokleinstfahrzeuge und 4 Mal die verbotswidrige Nutzung des Gehwegs durch Fahrradfahrer geahndet.

Am Donnerstag, 25.07.2024, wurde im Bereich der Polizeiinspektion 24 (Neuperlach) in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr ein weiterer Verkehrsschwerpunkt eingerichtet und durchgeführt. Zielrichtung der durchgeführten Schwerpunktaktion war insbesondere, gleichsam alle am Verkehr Teilnehmende, ob Kraftfahrzeug Führende, zu Fuß Gehende oder Rad Fahrende, in diese Verantwortung zu nehmen. Kontrollschwerpunkte waren dabei insbesondere die Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, Rotlichtverstöße, das Parken auf Geh- und Radwegen, Fahrten entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung („Geisterradeln“), Vorrangmissachtungen beim Abbiegen und vorschriftswidrige Mobiltelefonnutzungen.

Insgesamt 34 Geschwindigkeitsverstöße, 5 Rotlichtverstöße (1x Fußgänger, 1x Pkw, 3x Rad), eine Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss, eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis, 37 sogenannte „Geisterradler“, 131 Parkverstöße (z. B. auf Geh- und Radwegen, im Halteverbot oder im 5-Meter-Bereich), zweimal die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen (1x Pkw, 1x Rad) und dreimal das Unberechtigte Parken auf Sonderparkplätzen für Behinderte wurden dabei geahndet.

Während des Schwerpunkteinsatzes traf sich die Polizei München mit der Behindertenvertretung der Landeshauptstadt München, um im Umfeld der Kontrollörtlichkeiten Gehwege bezüglich ihrer barrierefreien Nutzbarkeit zu überprüfen und Problemstellungen zu erkennen. Um präventiv auf „Geisterradler“ einzuwirken, sprühten Polizeibeamte im Bereich der Berg-am-Laim-Straße und Thomas-Dehler-Straße das Piktogramm „Geisterradler Stopp!“ in Leserichtung potentieller „Geisterradler“ mit Signalfarben auf. Hierbei konnte mehrfach beobachtet werden, wie Fahrradfahrer nach Sichtung des Piktogramms abstiegen und ihr Rad schoben.

An beiden Tagen zeigten sich kontrollierte Verkehrsteilnehmer einsichtig und auch der allgemeine Publikumsverkehr sehr interessiert bzw. sehr positiv gegenüber den Kontrollen.

Die Münchner Polizei möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Teilnahme am Straßenverkehr gegenseitige Rücksicht erfordert und für die Sicherheit im Straßenverkehr alle Verkehrsteilnehmer gefordert und gebeten werden, ihren eigenen Beitrag dazu zu leisten.