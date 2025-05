FC Bayern Fantreffen im Bayern-Park – Ein Tag für Fans und den guten Zweck

Ein Tag ganz in Rot-Weiß: Jubiläumsfeier lockt prominente Gäste und Fans in den Freizeitpark

Am Samstag, den 24. Mai 2025, erstrahlte der Bayern-Park in Rot-Weiß und wurde zum Treffpunkt für tausende Fußballfans. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des FC Bayern München sowie des 30-jährigen Bestehens des Red Bulls Taubenbach e. V. wurde der Freizeitpark exklusiv für Fans geöffnet. Der reguläre Besucherverkehr blieb an diesem Tag außen vor.

Ein Park, zwei Farben, ein Gefühl: FC Bayern trifft Bayern-Park

„Bayern-Park und FC Bayern – das passt einfach zusammen“, betonte Geschäftsführerin Silke Holzner in ihrer Eröffnungsrede. Auch wenn die Parkfarben traditionell Blau-Weiß seien, habe sich das Rot-Weiß an diesem Tag „genauso richtig“ angefühlt, so Holzner weiter.

Organisiert wurde das Fan-Großereignis vom Red Bulls Taubenbach e. V. mit Vorstand Rudi Grabmeier. Die Veranstaltung lockte nicht nur unzählige Fans, sondern auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Sport und Gesellschaft nach Reisbach.

Prominenz trifft Fanleidenschaft

Mit dabei waren unter anderem Bayerns Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Ulrike Scharf, Fußballlegende Klaus Augenthaler, Heidi Beckenbauer sowie FC Bayern Präsident Herbert Hainer, der die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernahm. Einige der prominenten Gäste nutzten die Gelegenheit für eine Rundfahrt mit den Parkattraktionen – darunter die gemütliche Bootsfahrt durch Schloss und Grotte sowie eine Fahrt mit der Familienachterbahn FirleFranz.

Die Fanmeile im Park war geschmückt mit Bannern zahlreicher FC Bayern Fanclubs. Es gab Verkaufsstände, unter anderem für Trikots und Fanartikel, und ein buntes Rahmenprogramm. Autogrammstunden mit Spieleren, Promitalks auf der Bühne, ein vielseitiges kulinarisches Angebot sowie verlängerte Öffnungszeiten der Fahrgeschäfte sorgten für beste Stimmung. Auch Parkmaskottchen Franz-Xaver ließ sich das Event nicht entgehen und war ein beliebtes Fotomotiv für viele Fans.

Feiern für den guten Zweck

Neben dem rot-weißen Jubel stand der Tag auch im Zeichen des sozialen Engagements. Insgesamt 37.500 Euro, aus dem Erlös des Eintritts, konnten gesammelt und von Geschäftsführerin des Bayern-Parks Silke Holzner an wohltätige Organisationen übergeben werden. Jeweils 12.500 Euro gingen an:

FC Bayern Hilfe e.V.

Franz Beckenbauer Stiftung

Kurt Landauer Stiftung

Ein deutliches Zeichen dafür, dass Fußball, Zusammenhalt und soziales Engagement beim FC Bayern ebenso großgeschrieben werden wie im Bayern-Park.

Ein unvergesslicher Abschluss

Den musikalischen Höhepunkt bildete das mitreißende Konzert der Spider Murphy Gang. Im Anschluss sorgte eine beeindruckende Feuershow für den krönenden Abschluss des Festtages. Gegen 23 Uhr machten sich die letzten Besucherinnen und Besucher – erfüllt von Eindrücken und Emotionen – auf den Heimweg.

Die Stimmung war durchweg positiv. Ob Familien, Einzelpersonen oder Fangruppen – alle waren begeistert von der besonderen Atmosphäre und der Kombination aus Adrenalin, Musik und Gemeinschaftsgefühl. Von der rasanten Fahrt im Voltrum bis zur entspannten Bootstour war für jeden etwas dabei.

Ein Tag, der lange in Erinnerung bleibt – für den Verein, für die Gemeinschaft und für den guten Zweck.