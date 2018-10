Am Sonntag 07.10.2018, besuchte die Mannschaft des FC Bayern München das Oktoberfest. Die Stars des Rekordmeisters kehrten in Käfer’s Wiesnschänke ein und stießen mit Paulaner Oktoberfest Bier an. Zünftig in bayerischer Tracht und gemeinsam mit ihren feschen Begleiterinnen traf das Team zur Mittagszeit auf der Theresienwiese ein.



Video-Link: Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.Video-Link: https://youtu.be/M7qsNUps5F8