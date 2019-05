FC Bayern und die Paulaner Brauerei verlängern ihre Partnerschaft bis 2026

Der FC Bayern München und die Paulaner Brauerei setzen ihre traditionsreiche Zusammenarbeit fort: Die beiden Partner haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung des bestehenden Sponsoringvertrages um weitere sieben Jahre geeinigt.

Erst am vergangenen Samstag feierten Mannschaft, Verantwortliche und Fans den 29. Titelgewinn des deutschen Rekordmeisters im Paulaner am Nockherberg, rund 2.500 Anhänger empfingen das Team bei einem von der Brauerei ausgerichteten Fanfest. Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bedankte sich anschließend im Namen des FC Bayern München bei Alexandra Schörghuber (Vorstand der Schörghuber Unternehmensgruppe) und Andreas Steinfatt (Geschäftsführer der Paulaner Brauerei) für ihre Gastfreundschaft und die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre, die nun bis 30. Juni 2026 fortgesetzt wird.

Werbung / Anzeige

Andreas Jung, Vorstand Marketing der FC Bayern München AG, betont: „Mit Paulaner verbindet uns seit vielen Jahren eine Partnerschaft, die perfekt zu uns passt. Denn genauso wie Paulaner hat der FC Bayern viele Freunde sowohl in der Heimat als auch auf der ganzen Welt. Vor allem freut uns, dass Paulaner durch einzigartige Aktionen, wie die Paulaner Fanträume, diese Partnerschaft auch für unsere Fans zu einem besonderen Erlebnis macht.“

Paulaner Geschäftsführer Andreas Steinfatt bestätigt: „Als Münchner Unternehmen sind die Paulaner Brauerei und der FC Bayern München Botschafter bayerischer Lebensart, die sie in die ganze Welt hinaustragen. In diesem Sinne freuen wir uns sehr, die Tradition der Paulaner Fotoshootings mit der Mannschaft in Tracht, unsere legendären Weißbierduschen oder die Besuche der Mannschaft auf dem Oktoberfest auch weiterhin mit unserem Partner zu feiern. Mit unseren gemeinsamen Fans wollen wir auch in den kommenden Jahren auf möglichst viele Tore, Titel und Triumphe des FC Bayern München anstoßen – natürlich mit Paulaner Bier.“