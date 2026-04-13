Feierliche Eröffnung des Terminal 1-Piers am Flughafen München

Am heutigen Nachmittag wurde der neue Pier im Terminal 1 des Münchner Flughafens mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet. Rund 1.000 geladene Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Luftfahrt waren vor Ort, um das Ereignis mitzuerleben. Im Rahmen der Feierlichkeiten begrüßten prominente Redner – der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, der Bayerische Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzende der Flughafen München GmbH Albert Füracker, der Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München Dr. Christian Scharpf sowie der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH Jost Lammers – die Gäste.

Der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder sagt anlässlich der Eröffnung: „Der Flughafen München ist unser Tor zur Welt. Die Eröffnung des neuen Flugsteigs am Terminal 1 ist ein weiterer Meilenstein für Bayern als Luftfahrtland: Das Terminal bietet ab sofort zusätzliche Kapazitäten für bis zu sechs Mio. Passagiere und deutlich mehr Aufenthaltsqualität und Service. Bayern ist eine Top-Adresse für Hightech, Wirtschaft, Kultur und Sport – dafür braucht es auch exzellente Logistik und Drehkreuze wie den Flughafen. Mobilität ist in einer international vernetzten Welt entscheidend. Vom Wachstum des Flughafens profitiert der gesamte Freistaat. Wir entwickeln den Flughafen immer weiter, stärken unsere heimischen Drehkreuze und unterstützen die Luftfahrt-Branche. Auch setzen wir weiterhin auf Investition und Innovation beim Fliegen. Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung und guten Flug!“

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hebt hervor: „Deutschland braucht einen starken, international wettbewerbsfähigen Luftverkehr. Daher wollen wir als Bundesregierung unter anderem zum 1. Juli 2026 die Luftverkehrssteuer senken und mit weiteren Reformen die Attraktivität des Luftverkehrsstandorts Deutschland stärken. Der Flughafen München ist hier vorbildlich. Die Kapazitäten steigen mit dem neuen Terminal 1-Pier, die Abläufe werden effizienter und der Komfort noch besser. Mein Dank gilt allen Akteuren, die daran mitwirken: von den Planungs- und Bauteams über die Flughafenbetriebe und Sicherheitsdienste bis hin zu den Airlines, Bodenverkehrsdiensten und Servicekräften. Sie sorgen jeden Tag dafür, dass alles reibungslos läuft und man hier gern abhebt und landet.“

Der Bayerische Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzende Albert Füracker betont: „Moderne Infrastruktur ist der Schlüssel für Mobilität und Standortqualität – der neue Pier ist ein klares Statement für Fortschritt, Vernetzung und Internationalität. Die Realisierung war ein großer und wichtiger Schritt, den der Flughafen finanziell vollständig aus eigener Kraft getragen hat. Mit dem neuen Pier im Terminal 1 stellt er seine Rolle als Wirtschaftsmotor Bayerns einmal mehr unter Beweis und setzt neue Maßstäbe für Komfort, Effizienz und Wachstum an Bayerns Tor zur Welt.“

Dr. Christian Scharpf, Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München: „Dass wir zehn Jahre nach Eröffnung des neuen Satellitengebäudes am Terminal 2 heute mit der Inbetriebnahme des neuen Piers am Terminal 1 wieder eine Großinvestition feiern zeigt, welch außerordentliche Erfolgsgeschichte unser Münchner Flughafen ist. Der neue Flugsteig ist ein wichtiger Schritt, damit unser Flughafen auch künftig einer der größten und attraktivsten in Europa bleibt. Deutlich mehr Kapazitäten für internationale Flugverbindungen bedeuten auch deutlich mehr Chancen für unseren Standort, denn wir profitieren als Wirtschaftsstandort ganz enorm vom neuen Pier angesichts der großen Zahl von Geschäftsreisenden mit dem Ziel München.“

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH, Jost Lammers, betont die Bedeutung des erweiterten Terminal 1 für die Entwicklung des Airports: „Der neue Pier steht für die Zukunft unseres Flughafens: mehr Kapazität, mehr Komfort, mehr internationale Anbindung. Als modernes Tor zur Welt stärkt er unsere Rolle als führendes europäisches Luftverkehrsdrehkreuz.“

Im Anschluss an die Reden erfolgte der symbolische Höhepunkt der Eröffnungszeremonie: Gemeinsam gaben die Redner den Blick auf den zuvor verdeckten Marktplatz des neuen Piers frei. Dabei löste sich eine über dem zentralen Bereich installierte, wolkenartige Inszenierung und stieg nach oben.

Nach dem offiziellen Teil hatten die Gäste Gelegenheit, den neuen Pier zu erkunden. An den Gates erwartete sie dabei ein besonderes Erlebnis: Unter dem Motto „Fenster zur Welt“ präsentierten sich die Airlines in speziell gestalteten Schaufenstern im charakteristischen Eventlook der „Bavarian Soul“. Dahinter steht ein Gestaltungskonzept des Flughafens München, das hochwertige Angebote, modernes Design, Nachhaltigkeit und eine angenehme Atmosphäre zu einem ganzheitlichen Passagiererlebnis verbindet.

Mit der Inbetriebnahme des neuen Piers erweitert der Flughafen München seine Infrastruktur im Terminal 1 und schafft zusätzliche Kapazitäten für bis zu sechs Millionen Passagiere pro Jahr. Der rund 360 Meter lange Neubau erstreckt sich in das Vorfeld West und umfasst – einschließlich eines Bereichs im Ankunftsmodul B – eine Gesamtfläche von rund 95.000 Quadratmetern. Die Investition von rund 665 Millionen Euro trägt der Flughafen trotz pandemiebedingter Belastungen aus eigener Kraft und setzt damit ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung des Standorts.