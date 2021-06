Feiermeile statt kontrollierter Bereiche in Gastronomie und Clubs

Schottenhamel: „Diese Eilentscheidung des Münchner Stadtrats wird vom Kreisvorstand München des DEHOGA Bayern e.V. und unseren mehr als 1.000 Mitgliedern aus Gastronomen und Hoteliers in München kritisiert“.

Die Vollversammlung des Stadtrats München hat am 23.06.2021, gegen die Stimmen von CSU, FDP und Bayernpartei, mehrheitlich für den Dringlichkeitsantrag zur sofortigen Prüfung der Sperre der Ludwig- und ggf. der Leopoldstraße an Wochenenden gestimmt.

Der Kreisvorstand der Kreisstelle München um den Kreisvorsitzenden Christian Schottenhamel erläutert weiter: „Nach vielen Monaten geschlossener Gastronomie- und Hotelbetriebe mit funktionierenden Sicherheits- und Hygienekonzepten für Mitarbeiter und Gäste ist dies das falsche Signal aus dem Rathaus. Unsere Bars, Diskotheken und Clubs stehen in den Startlöchern zur Öffnung, haben ebenfalls sichere Konzepte entwickelt. Viele der Kollegen haben extra Teststationen für die Gäste eingerichtet, Apps zur Registrierung entwickelt und Lüftungsanlagen eingebaut. Diese Unternehmen sind für die Feiernden seit März 2020 fast komplett geschlossen und nun werden freie, unkontrollierbare Bereiche einfach so geöffnet und der Schwarz-Gastronomie und weiteren Virus-Verbreitung Tür und Tor geöffnet. Dies alles ohne Gästeregistrierung, Kontrolle und Abstandsregeln. Wir fragen uns, warum wir permanent im Dialog mit Entscheidungsträgern sind und dann solche Beschlüsse innerhalb von wenigen Stunden durchgeboxt werden.“

Fragwürdig erscheint ebenfalls, warum Kulturschaffende mit Hygienekonzept für die Gäste im Freien nur 500 Menschen unter strengen Vorgaben zu Veranstaltungen einlassen dürfen. Aber nun auf den o. g. Straßenzügen regelrechte Massenansammlungen (wahrscheinlich auch unter Alkoholeinfluss) erlaubt und toleriert werden.

Weiterhin befürchtet der Kreisvorstand, dass viele Jugendliche aus dem Umland auf die Feiermeile kommen werden sowie die vermehrte Vermüllung der Straßen am Wochenende und hohes Polizeiaufgebot, was wiederum beides zusätzliche Kosten für die Bürger Münchens bedeutet. Die Erfahrungen aus den letzten Monaten mit Menschenansammlungen am Gärtnerplatz und an der Isar sollten von der Stadtverwaltung beachtet werden.

Kreisvorstand München: Christian Schottenhamel, Martin Stürzer, Gunilla Hirschberger,

Peter Inselkammer, Claudia Trott