Feiern und Gutes tun für benachteiligte Münchner Kinder zum 10. Little London-Geburtstag

Es war am 15. Mai 2015 – als es in der Münchner Innenstadt, im Tal, umgeben von zahlreichen bayerischen Wirtshäusern, plötzlich mittendrin ein Stückchen London gab: Ein stilvolles britisches Steakhaus, das innen an einen viktorianischen Landsitz erinnert, und doch traditionelles und modernes Ambiente vereint.

Das Little London war geboren und von Anfang an ein beliebter Treffpunkt für Feinschmecker und Genießer.

Diese erfreuen sich an hochwertigen Fleischgenüssen und erlesenen Fischspezialitäten, an exquisiten Weinen oder an der elf Meter langen Eichenholzbar an den Klassikern, an einzigartigen Signature Drinks sowie an der ganz speziellen Whisky- und Gin-Kultur des Little London.

Dass vor diesem schmucken Restaurant mit Lounges einst im Tal, Hausnummer 31, ein Maggi-Kochstudio untergebracht war, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Ebenso wenig wie die anfänglichen Gedanken, die man sich zunächst über die räumlichen Gegebenheiten des schlauchartigen, fensterlosen Erdgeschosses gemacht hat.

Geht nicht gibt’s nicht! Das bewies (und beweist nach wie vor Tag für Tag) Geschäftsführer und Gastgeber Mario Pargger mit seinem passionierten Team, von dem viele Mitarbeiter:innen schon von Anfang an dabei sind.

Mit Ideen, Professionalität, unermüdlichem Einsatz und Leidenschaft sowie höchster Qualität und hervorragendem Service wurde das Little London weit über Münchens Stadtgrenzen hinaus zu einer im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten gastronomischen Institution.

Eine, in der die Zeit nie still steht: Sei es Restaurant-Umbau, Bar-Erweiterung, Terrassen-Ausbau oder Neuerschaffung, beispielsweise des imposanten englischen Wohnzimmers beziehungsweise „Privat Living Room“ im ersten Stock. Ein eigener Lift führt hinunter in den neuen Weinkeller.

Was das Kulinarische anbelangt, so ist Mario Pargger für sein Prime Steakhouse kontinuierlich auf der Suche nach neuen Spitzenprodukten, Prime Cuts. Besonderes Augenmerk legt er auch auf seine exzellente Weinkarte, die viele Raritäten und Fundstücke umfasst.

Neben 120 Sorten Whisky bietet das Little London auch über 300 Gin-Sorten aus aller Welt. Einige davon kann man bei den beliebten Tastings verkosten.

Angeboten werden neben Gin- auch Beef- und Kobe Wagyu-Tastings, bei denen beste Cuts unterschiedlicher Länder und Reifegrade verkostet werden können. Die Nachfrage ist groß.

Wir wollen Danke sagen!

Viel ist passiert in den letzten zehn Jahren. Zeit für ein Fest und Zeit, auch Danke zu sagen! Das gesamte Little London-Team hat sich dafür entschieden, anlässlich „10 Jahre Little London“ mit der Geburtstagsfeier an Menschen zu denken, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Die Wahl fiel schließlich auf das Projekt „Bunte Münchner Kindl“ der Stiftung „Wir helfen München“, mit dem unter der tatkräftigen Schirmherrschaft von OB-Gattin Petra Reiter in München bedürftige Kinder und Jugendliche unterstützt werden – vor allem mit notwendigen Schulmaterialien für gleiche Bildungschancen: mit Schulranzen, Federmäppchen, Malkästen, Arbeitsheften, Stiften und Co.

„Wir wollen möglichst viele bedürftige Münchner Kinder mit hochwertigen Schulmaterialien unterstützen“, sagt Mario Pargger, der mit seinem Team die stolze Spendensumme in Höhe von 20.000 Euro zusammenbekommen möchte.

Dafür findet im Little London am 15. Juni 2025 eine große Benefiz-Geburtstagsveranstaltung statt.

Von 14 bis 23 Uhr gibt es verschiedenste kulinarische Köstlichkeiten: Austern, Garnelen, edle Steaks beziehungsweise Prime Cuts vom Montague-Grill, Beef Tatar, Sashimi, diverse Canapees, Desserts und einiges mehr in Flying Buffet-Form. Jede/r kommt auf seine Kosten, auch Geburtstagsgäste, die Vegetarisches bevorzugen.

Ausgeschenkt wird Champagner, eine Auswahl an Cocktails und Gin Tonics. Der Münchner DJ HDSN sorgt für zusätzliche Unterhaltung und Stimmung.

Karten für die Little London-Feier kosten 100 Euro, die komplett dem Projekt „Bunte Münchner Kindl“ zugutekommen.

„Wer eine Karte kauft, kann nach Lust und Laune am 15. Juni genießen, schlemmen, feiern – und dabei etwas Gutes tun!“, sagt Little London-Pressesprecherin Annette Baronikians.

Das gesamte Little London-Team arbeitet am Geburtstag selbstverständlich ehrenamtlich und wird die Gäste in bewährter Art umsorgen.

„Wir hoffen, möglichst viele Karten zu verkaufen. Was zu 20.000 Euro fehlt, stocken wir natürlich auf“, sagt Little London-Chef Mario Pargger.

Die begrenzten Tickets für die Feier kann man ausschließlich online bestellen: www.little-london.de

Der direkte Zugang, um Karten für die Benefizaktion zu kaufen: https://little-london.de/produkt/10jahresfeierlittlelondon/

Rund ums Little London:

Geschäftsführer und Gastgeber des Little London: Mario Pargger (Diplom-Sommelier, Weinakademiker, zertifizierter Food&Beverage-Manager);

– Betriebsleiter: Denis Thoms, Niko Karathanasis;

– Adresse: Little London Bar&Grill, Tal 31, 80331 München, Tel.: (089)122 239 470;

– www.little-london.de: Im Shop auch u.a. Prime Cuts über Steak@Home.

– Geöffnet täglich 17.00 – 00.00 Uhr, So./Mo. Ruhetag.