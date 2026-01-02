Feinstaubbelastung an Silvester

Generell steigt die Feinstaubbelastung zum Jahreswechsel durch das Abbrennen von Feuerwerk und Böllern deutlich an. Erhöhte Feinstaubwerte können insbesondere bei vorerkrankten oder älteren Personen, Kindern und Schwangeren zu gesundheitlichen Problemen führen. Die hohen Feinstaubwerte verflüchtigen sich je nach Wetterlage meist schon nach einigen Stunden oder Tagen wieder.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren galt an Silvester zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt ein Feuerwerksverbot in der Münchner Fußgängerzone zwischen Marienplatz und Stachus sowie ein Böllerverbot am Viktualienmarkt, Tierpark und innerhalb der gesamten Umweltzone.

An der vom Bayerischen Landesamt für Umwelt betriebenen LÜB-Station Landshuter Allee wurde am 1. Januar zwischen 0 und 1 Uhr ein Stundenmittelwert für Feinstaub (PM10) von 1.458 µg/m³ gemessen. An der LÜB-Station am Stachus wurde in der ersten Stunde des neuen Jahres ein Stundenmittelwert von 796 µg/m³ gemessen.

Am 1. Januar 2026 lagen die Tagesmittelwerte für Feinstaub (PM10) an der Landshuter Allee bei 123 µg/m³ und am Stachus bei 102 µg/m³. Trotz der sehr hohen Stundenmittelwerte zwischen 0 und 1 Uhr liegen die Tagesmittelwerte für Feinstaub (PM10) damit im Vergleich zum Vorjahr auf einem niedrigeren Niveau. Im letzten Jahr betrugen die Tagesmittelwerte am 1. Januar für Feinstaub (PM10) an der Landshuter Allee 143 µg/m³ und am Stachus 126 µg/m³.

Gemäß der aktuellen 39. Bundesimmissionsschutzverordnung (39. BImSchV) darf der Feinstaub-Tagesmittelwert von 50 µg/m³ an 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden. Für gewöhnlich ist dies in München nur am Jahreswechsel festzustellen. Die durch die 39. BImSchV für Feinstaub festgelegten Grenzwerte (Jahresmittel und Überschreitungshäufigkeit des Tagemittelwertes) werden seit 2012 im Stadtgebiet München eingehalten.