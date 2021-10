Feldmoching: Autokran verliert seine Last

Glück im Unglück hatte ein Kranfahrer am Montagnachmittag auf einer Baustelle in der Grashofstraße. Beim Anheben einer 10 Meter langen Spundwand löste sich diese vom Haken und landete auf dem Führerhaus des Krans. Weil sich die Kabine so stark verformte, konnte der leicht verletzte Fahrer vorerst nicht aussteigen. Seine Kollegen wählten nach dem Vorfall sofort den Notruf. Den Einsatzkräften gelang es die Türe soweit zu öffnen, dass der zirka 40-jährige Mann aus eigener Kraft über zwei Steckleiterteile von seinem demolierten Fahrzeug steigen konnte. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte ermittelt die Polizei. Zum entstandenen Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.