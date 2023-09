Feldmoching: Festnahmen von zwei Tatverdächtigen nach Diebstahl aus Taxi

Am Mittwoch, 13.09.2023, gegen 03:40 Uhr, wurde der Münchner Polizei von Zeugen über den Notruf mitgeteilt, dass hörbar eine Scheibe eines Fahrzeuges im Bereich der Eduard-Spranger-Straße eingeschlagen wurde und zwei Personen gesehen wurden, die sich der Tatörtlichkeit entfernten.

Im Rahmen der Fahndung mit über zehn Streifen konnten zwei Tatverdächtige, welche sich in einem Gebüsch in der Nähe versteckten, festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz in München und einen 17-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Im weiteren Verlauf konnte in der Nähe ein weiteres aufgebrochenes Fahrzeug festgestellt werden und ein mögliches Tatwerkzeug konnte sichergestellt werden.

Beide Tatverdächtige wurden zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeiinspektion gebracht.

Da es sich bei einem der Tatverdächtigen um einen Minderjährigen handelt, wurde ein Erziehungsberechtigter hinzugezogen und der 17-Jährige wurde diesem nach erkennungsdienstlicher Behandlung überstellt. Der 18-Jährige Tatverdächtige wurde von der Polizeidienststelle aus entlassen.

Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Die Tatverdächtigen wurden wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahles in zwei Fällen angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) übernommen.