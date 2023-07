Feldmoching: Radfahrer stürzt vor Lkw und wird überrollt

Am Mittwoch, 05.07.2023, gegen 09:20 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freyung-Grafenau mit einem Mercedes Lkw die Toni-Pfülf-Straße in nordöstliche Richtung. Um in der engen Straße entgegenkommende Fahrzeug durchfahren zu lassen, fuhr er im Einmündungsbereich zur Max-Wönner-Straße leicht nach rechts und hielt dort an.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 78-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Max-Wönner-Straße in nordwestliche Richtung in der Absicht, in die Toni-Pfülf-Straße nach rechts abzubiegen.

Als der Radfahrer am Lkw vorbeifuhr, kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz, wobei er und sein Fahrrad unter dem Lkw zum Liegen kamen. Als die Fahrbahn vor dem Lkw frei wurde, fuhr der 62-Jährige wieder an und überrollte dabei die Beine des 78-Jährigen und das Fahrrad.

Durch den Unfall wurde der 78-Jährige schwer verletzt und er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Toni-Pfülf-Straße für ca. eine Stunde gesperrt werden. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.