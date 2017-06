Feldmochinger See: Jugendlicher rettet zweijährigem Mädchen das Leben

Heute am späten Nachmittag rettete ein unbekannter Jugendlicher einem zwei- jährigem Mädchen das Leben. Das zwei Jahre alte Kind stand am Ufer des Feldmochinger Sees. Dort geht es leicht eine mit Kieselstein versetzte Böschung hinunter. Die Kleine kam ins rutschen und fiel ins Wasser. Ein unbekannter Jugendlicher, der in unmittelbarer Nähe stand, bemerkte dies und handelte sofort.

Er zog das Mädchen welches bereits komplett unter Wasser war herauf und brachte sie ans Ufer. Dort konnte sie von der heranstürmenden Mutter entgegen genommen werden. Aufgrund des schnellen Handelns des jungen Mannes kam das kleine Mädchen mit dem Schrecken davon. Sie wurde von der RTW Besatzung der Berufsfeuerwehr und dem Kindernotarzt vor Ort kurz untersucht und anschließend zur Abklärung in eine Münchner Kinderklinik transportiert.

Aufruf!!! Die Münchner Feuerwehr sucht den Lebensretter der Zweijährigen, der durch das schnelle Erkennen der lebensbedrohlichen Situation und sein beherztes Eingreifen Schlimmeres verhinderte. Die Feuerwehr München möchte sich daher bei Ihm persönlich bedanken und Ihn für sein vorbildliches Verhalten auszeichnen.