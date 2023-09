Feldmochinger See: Schwimmer finden leblose Person im Wasser

Am Samstag, den 09.09.2023 kam es am Feldmochinger See gegen 13:25 Uhr zu einem Wasserrettungseinsatz.

Drei Schwimmer stießen im Wasser auf eine leblose, männliche Person. Sofort retteten sie den Mann ans Ufer, begannen mit der Herzruckmassage und verständigten weitere Rettungskräfte wie die Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes durch das absetzten eines Notrufs.

Nur drei Minuten nach Alarmierung waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Wasserwacht München Nord, welche am See stationiert ist, am Patienten. Sie übernahmen umgehend die Wiederbelebungsmaßnahmen und intensivierten diese bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes.

Der circa 75-jährige Mann wurde schließlich unter laufender Reanimation in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Das beherzte und selbstlose handeln der Schwimmer in solch einer Ausnahmesituation ist von sehr großer Bedeutung und lebensrettend. Ein großer Dank gilt deshalb den Ersthelfern. Zugleich appelliert die Wasserwacht an alle Badegäste nicht weg zu sehen, sondern, im Notfall Erste-Hilfe zu leisten und den Notruf 112 zu verständigen.

Über den aktuellen Gesundheitszustand des Verunglückten liegen der Wasserwacht keine Informationen vor.