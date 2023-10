Ferien Extra! – Angebote des KJR für die Herbst- und Weihnachtsferien

Am 30. Oktober beginnen die Herbstferien und auch bis Weihnachten ist es nicht mehr lange hin. Für die Münchner Kinder und Jugendlichen heißt es dann „Juhuu, wieder Ferien!“ – und auch wieder Ferien Extra! So heißt das Ferien-programm des Kreisjugendring München-Stadt (KJR) und es steckt voller Spaß und Action. Die Angebote von „Ferien Extra!“ für die Herbst- und Winter-ferien stehen online auf www.ferien-extra.de.

Dieses Jahr findet in den Herbstferien das erste KJR-Street-Food-Festival statt. Die teilnehmenden 7- bis 13-Jährigen bauen unter professioneller Anlei-tung einen Essenstand. Zum Start der Aktionswoche (ab 30.10.) erkunden sie unter dem Motto „Essen im Wandel der Zeit“ gemeinsam den Viktualienmarkt. Dann planen und bauen die Gruppen ihren Stand in den Freizeiteinrichtungen – das kann eine Essensbude sein, ein Food-Truck oder etwas völlig anderes. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Während der Woche kochen die Kinder ihr Mittagessen selbst und planen ein Gericht, mit dem die Gruppen am Samstag, den 4.11. ab 14 Uhr auf dem Street-Food-Festival gegeneinander antreten. Das leckerste Gericht gewinnt! Zu diesem Abschluss-Event auf dem Abenteuerspielplatz der Oase Neuhausen sind natürlich auch Eltern, Freunde und alle anderen Interessierten eingeladen.

Für kreative Köpfe gibt es einen „VIDEOWORKSHOP – Musikvideo selber drehen“ statt, dabei dürfen Kinder an vier Tagen zu einem bereits bestehen-den Song ein eigenes Musikvideo produzieren. Vorkenntnisse sind keine not-wendig, es wird eine Einführung in alle wichtigen Bereiche geben. Gedreht wird im „Laimer Jugendzentrum“, für tägliches Mittagessen ist gesorgt.

Nach den Herbstferien müssen die Kids keine sieben Wochen warten, dann sind schon wieder Weihnachtsferien. Auch dafür hält Ferien Extra! ein paar Freizeit-Highlights parat.

Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen je nach Programm ab sechs, sieben, acht oder zehn Jahren. Viel Spaß und Action gibt es dabei zum kleinen Preis. Tagesausflüge und -aktionen kosten meist nur wenige Euro und maxi-mal zehn Euro, die Tagesferienbetreuung schlägt inklusive Verpflegung mit sieben bis 14 Euro je Tag zu Buche, wobei einige Häuser mit Ferienpass einen Nachlass gewähren. 25 Euro beträgt die Teilnahmegebühr für den viertägigen „Videoworkshop“ inklusive Mittagessen. Für Familien mit geringem Einkommen gibt es bei allen Programmen Zuschussmöglichkeiten.

Kostenlos können Kinder und Jugendliche in den Offenen Treffs der KJR-Freizeitstätten kickern, breakdancen, chillen und vieles mehr. Bei allen Ferien-programmen gilt: Hauptamtliche Pädagoginnen und Pädagogen der KJR-Einrichtungen und geschulte Honorarkräfte sorgen für professionell betreuten Ferienspaß!

Weitere Informationen erhalten Sie beim Koordinator des Programms Ferien Extra!, Elias Eberl, Tel. 0171 / 866 63 12, ferienextra@kjr-m.de sowie auf www.ferien-extra.de.