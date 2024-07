Ferienfahrten, Zeltlager und Surf- & Segelfreizeit: Freie Plätze im Sommerferien-Programm

Die Sommerferien dauern 43 Tage, aber die Freizeitstätten des Kreisjugen-dring München-Stadt (KJR) bieten mit „Ferien Extra!“ zusammen 88 Tage Ferienprogramm an, also drei Monate. Und noch sind Plätze frei, sowohl bei Tagesausflügen wie auch bei ein- bis zweiwöchigen Ferienfahrten.

Highlights sind die Ferienfahrten, etwa das Zeltlager am Brombachsee für 8- bis 14-Jährige gleich zu Ferienbeginn oder die Sommerferienfahrt nach Slowenien für 14- bis 17-Jährige am Ende der Sommerferien. Auch beim Sport- und Erlebnislager für Kinder (8 bis 13 Jahre) am Luegsteinsee in Oberaudorf sowie bei der Surf- und Segelfreizeit am Plattensee für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren sind noch Plätze frei.

Wer gerne viel Abwechslung ohne lange Anfahrt mag, ist bei den vielen Tagesausflügen richtig. Die gehen unter anderem zum Schwimmen an den Starnberger See, in die SoccArena im Olympiapark oder zum Isarschwimmen an der Floßlände, wobei Helm, Neoprenanzug und Schwimmweste gestellt werden und das Erlebnispädagogische Zentrum des KJR, Tchaka, für fachkundige Anleitung sorgt.

Auch Ausflüge zur Spielstadt Mini-München, ins Mais-Labyrinth, zum Schwarzlicht-Minigolf, zum Wandern ins Mangfall-Gebirge oder in den Kletterwald stehen auf dem Programm und haben noch Plätze frei.

Für alle, die es in den Ferien lieber ruhig angehen lassen und sich in gewohnter Umgebung wohl fühlen, gibt es die Tagesferienbetreuung im frei.raum Trudering und am Abenteuerspielplatz Maulwurfshausen. Hier kann gechillt, gebaut, gebastelt, getobt und gespielt werden.

Nichtkommerzielle Ferienprogramme mit professioneller Betreuung

Bei allen Ferienprogrammen gilt: Hauptamtliche Pädagoginnen und Pädagogen der KJR-Einrichtungen und geschulte Honorarkräfte sorgen für professionell betreuten Ferienspaß. Und alle Programme sind nicht kommerziell und können Dank städtischer Förderung erschwingliche Teilnahmebeiträge anbieten.

Tagesausflüge kosten meist zwischen fünf bis zehn Euro, die Tagesferienbetreuung 20 Euro, oft gibt es Ermäßigungen mit dem Münchner Ferienpass oder dem München-Pass. Sechs Tage Zeltlager am Brombach kosten regulär 260 Euro, mit München-Pass 65 Euro, zehn Tage Surf- und Segelfreizeit am Plattensee 435 Euro und mit München-Pass 90 Euro. Darin enthalten sind stets Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, Programm und pädagogische Betreuung.

Jederzeit können Kinder und Jugendliche übrigens die Offenen Treffs der KJR-Freizeitstätten besuchen und dort kickern, breakdancen, spielen, chillen und vieles mehr. Mehr über das KJR-Ferienprogramm „Ferien Extra!“ auf www.ferien-extra.de.