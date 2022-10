Ferienhausbetrug – VDFA startet Initiative gegen kriminelle Anbieter im Internet

„Gemeinsam-gegen-Ferienhausbetrug.de“

Der Ferienhausbetrug im Internet hat überhandgenommen. Die Schadensumme allein der von 2020 bis Juni 2022 in der Geschäftsstelle des Verband Deutscher Ferienhausagenturen (VDFA e.V.) gemeldeten Betrugsmeldungen liegt laut Schätzung des VDFA im zweistelligen Millionenbereich. Mit der Webseite „Gemeinsam-gegen-Ferienhausbetrug.de“ hat der VDFA nun ein Nachschlagewerk für Verbraucher und Reisebüros sowie eine Plattform für Ferienhausagenturen und Hauseigentümer auf die Beine gestellt, um sich gegen betrügerische Anbieter zu wehren.

„Wir empfehlen VerbraucherInnen und Reisebüros, auf der Infoseite nachzulesen, wie sie kriminelle Anbieter im Internet erkennen“, erklärt VDFA-Präsidentin Monika Kowalewski. Die Verbraucherplattform warnt umfangreich und anschaulich vor den Tricks der Ferienhausbetrüger und gibt Tipps zur sicheren Buchung im Internet. Zudem können die ausgewählte Agentur oder der Hauseigentümer direkt geprüft werden, denn diese können sich ab sofort auf dieser Seite registrieren lassen.

„Während 2021 vor allem die Zielgebiete Ostsee, Nordsee, Allgäu und Bodenseeregion von den Betrugsseiten beworben wurden, fokussieren diese sich 2022 auf Spanien, vor allem auf Mallorca“, so Kowalewski. Die Betrüger gehen wie folgt vor: eine bestehende Website wird mehrfach kopiert und auf unterschiedlichen Domains ausgespielt. Lediglich Logo, Impressum und Teambilder werden ausgetauscht. Betrugsseiten sind beispielsweise die Domains www.mallorcaprofis.com, www.traumfincas-auf-mallorca.de, www.mallorca-experten.com, www.finca-booking.com, www.mallorca-partner.com, www.finca-experten.com etc. „Seit zwei Jahren können wir bei diesen Seiten ein identisches Betrugsmuster erkennen, aber die Behörden sind machtlos und auch wir können als Verband nur aufklären“, berichtet Kowalewski.

Mit der neuen Initiative will Kowalewski möglichst viele VerbraucherInnen und Reisebüros bereits vor dem Buchungsabschluss erreichen und durch gezielte Aufklärung Buchungen über Betrugsseiten verhindern. Die potenziellen UrlauberInnen finden etwa eine Liste seriöser Ferienagenturen und Hauseigentümern, die dem Verband seit vielen Jahren angehören oder sich für die Initiative haben registrieren lassen. Die Webseite „Gemeinsam-gegen-Ferienhausbetrug.de“ ist ein Appell an alle Ferienhausagenturen und Hauseigentümer mit eigener Webseite, sich der Initiative des VDFA anzuschließen und sich auf dieser gemeinsamen Plattform öffentlich gegen Betrug im Ferienhausgeschäft zu positionieren. Ein entsprechendes Formular ist auf der Seite hinterlegt. „Wir hoffen sehr, dass sich viele Agenturen der Initiative anschließen und wir bald eine umfangreiche Angebotsliste für Urlaubssuchende präsentieren können und der Ferienhausbetrug so in Zukunft keine Chance mehr hat“, so Kowalewski: Hier geht es direkt zur Webseite „Gemeinsam-gegen-Ferienhausbetrug.de„.