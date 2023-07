Ferienspaß im Freibad: kostenlose Spiel- und Sport-Aktionen in drei Bädern

„Sommer im Bad“ für Kinder und Jugendliche

In den drei größten Freibädern Münchens gibt es in den Sommerferien auch in diesem Jahr wieder kostenfreie Aktionen und Mitmach-Angebote für alle, die die Ferien in München verbringen. Kinder und Jugendliche ab 4 bis 18 Jahre können dabei sein. Die Auszubildenden der SWM Bäderbetriebe haben das Programm vorbereitet und organisieren die Angebote vor Ort.

Ob spannende Wasserballspiele, rasante Rutschen-Wettbewerbe, Tischtennis, Fuß- und Volleyball oder lieber Schatzsuche: Für jeden Geschmack und jedes Action-Bedürfnis ist etwas dabei. Höhepunkt wird der Sprungwettbewerb Minga X-Diving Challenge by Free Arts of Movement.

„Sommer im Bad“ findet hier jeweils Montag bis Freitag ab 11 Uhr bis 18 Uhr statt:

Ungererbad Mo – Fr, 31.7. – 4.8. und 7.8. – 11.8.

Westbad Mo, 14.8., Mi 16.8. – Fr, 18.8. und Mo – Fr 21.8. – 25.8.

Michaelibad Mo – Fr, 28.8. – 1.9. und 4.9. – 28.9.

Am Wochenende und am Feiertag Dienstag, 15.8., ist kein Programm.

Der Sprungwettbewerb Minga X-Diving Challenge by Free Arts of Movement findet am Mittwoch, 9.8., im Ungererbad, am Mittwoch, 23.8. im Michaelibad und am Mittwoch, 6.9., im Westbad statt. Dafür können sich Teilnehmer*innen ab 14 Uhr vor Ort anmelden. Sie sollten den ganzen Nachmittag Zeit mitbringen: Auf einen Workshop mit X-Diving-Profis folgt der Wettkampf. Eine Jury bewertet die Sprünge nach Punktzahlen. In jedem Bad folgt auf den Wettkampf eine Siegerehrung.

Kinder unter 12 Jahre, München-Pass-Inhaber*innen und in den Ferien auch Ferienpass-Inhaber*innen haben freien Eintritt ins Freibad. Für alle anderen ab 12 Jahre gelten die regulären Eintrittspreise – ermäßigt 3,80 Euro. Die Teilnahme an den Programmpunkten von „Sommer im Bad“ ist kostenfrei.

Programmdetails und ausführliche Infos: www.swm.de/sommer-im-bad