Fesche Red Bulls: Smith fühlt sich jetzt wie ein „echter Bayer“

Einkleidung bei Trachten Angermaier

Wirklich fesch, Buam! Am Donnerstagmittag waren unsere Zugänge und zahlreiche Youngsters zur traditionellen Einkleidung bei unserem Partner Angermaier – seit 2015 offizieller Trachtenausstatter von Red Bull München. Dank kräftiger Mithilfe von Geschäftsführer Dr. Axel Munz können nun auch Ben Street, Jonathon Blum, Ben Smith, Austin Ortega, Frederik Tiffels, Maksymilian Szuber, Filip Varejcka, Daniel Allavena und Bastian Eckl von sich behaupten, für die fünfte Jahreszeit gerüstet zu sein.

Smith: „Ich trage zum ersten Mal eine richtige Lederhose“

Von den Haferlschuhen über die Wildbock-Lederhose, das Trachtenhemd und die Samtweste bis hin zu den Hosenträgern mit gesticktem Logo der Red Bulls: Die Freude über das offizielle Wiesn-Outfit des dreimaligen deutschen Meisters war groß. „Das ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, aber ich trage zum ersten Mal eine richtige Lederhose“, verriet US-Amerikaner Smith mit einem breiten Grinsen im Gesicht. „Mit der Weste, den Loferl und den ganzen anderen Accessoires fühlt man sich wie ein echter Bayer, nicht mehr wie ein Tourist.“

„Unfassbar schade“, dass der Oktoberfestbesuch der gesamten Mannschaft auch heuer aufgrund der Corona-Pandemie flachfällt. „Das Bier, die Musik, die Zeit mit den Freunden und der Familie. Es macht einfach riesig Spaß und lässt dich Teil eines Größeren werden“, so Smith, der während seines Engagements in Mannheim schon einmal die Wiesn besucht hat. Der 33-Jährige ist sich aber sicher, dass sich in der Zukunft noch eine Möglichkeit bieten wird, das neue Outfit zu präsentieren.

Zum Beispiel am Freitag! Wenn ihr eure Tracht schon nicht auf die Wiesn ausführen könnt, dann zumindest ins Olympia-Eisstadion. Das Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg (19:30 Uhr | Tickets hier sichern | live bei MagentaSport) steht nämlich ganz im Zeichen des weltbekannten Oktoberfests. Zum Abschluss unserer Wiesn-Spieltage wird noch einmal einiges geboten. Auf dem Vorplatz des Olympia-Eisstadions werdet ihr von Goaßlschnoizern gebührend empfangen, die auch in der ersten Drittelpause mit Live-Musik auf dem Eis performen werden. In der zweiten Drittelpause sind beim Maßkrug-Curling Präzision und Feingefühl gefragt. Also, lasst euch das bayerische Spektakel nicht entgehen, schmeißt euch in die Tracht und kommt ans Oberwiesenfeld!