“Fest der Blasmusik und Tracht” am 23.6.2019 im Biergarten am Viktualienmarkt

Mitten im Herzen der Landeshauptstadt, im Biergarten am Viktualienmarkt, findet aufgrund des großen Erfolges in diesem Jahr wieder das Fest der Blasmusik und Tracht statt.

Am Sonntag, den 23. Juni 2019 (bei schlechtem Wetter am 30.6.2019) ist ab 12.00 Uhr jeder herzlich eingeladen, bayerische Tradition und Brauchtum mitzuerleben. Der Festring München e.V. veranstaltet an diesem Tag ein Fest der Blasmusik und Tracht.

Werbung / Anzeige

Den Besuchern wird mit erstklassiger bayerischer Blasmusik von den Oktoberfestmusikanten mit Wolfgang Grünbauer und der Musikkapelle Herzbluad nicht nur etwas für´s Ohr, sondern auch für´s Auge etwas geboten. Die Jugendgaugruppe des Chiemgau Alpenverbands begeistern die Zuschauer und Zuhörer mit Musi, Tanz und Schuhplatteln. Georg Ried vom Bayerischen Rundfunk führt durch das Programm.

Gibt es eine schönere Art, einen Sonntagnachmittag im bayerischen Biergarten zu verbringen?

Wann: 23.6.2019 von 12.00 – 18.00 Uhr (Ersatztermin bei schlechtem Wetter: 30.6.2019)

Wo: Biergarten am Viktualienmarkt, Viktualienmarkt 9, 80331 München

Mitwirkende: Wolfgang Grünbauer und die Oktoberfestmusikanten

Herzbluad Jugendgaugruppe vom Chiemgau Alpenverband

Moderation: Georg Ried

Schirmherr: Helmut Schmid

Eintritt: frei

Veranstalter: Festring München e.V.