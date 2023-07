Festakt für Münchens neue Ehrenbürger*innen

Jetzt ist es offiziell: Die Filmemacherin Doris Dörrie, der NS-Zeitzeuge Ernst Grube, die Mitbegründerin der Münchner Tafel, Hannelore Kiethe, sowie die beiden früheren CSU-Stadträte Hans Podiuk und Walter Zöller sind Ehrenbürger*innen der Stadt München. Bei einem Festakt im Alten Rathaus hat Oberbürgermeister Dieter Reiter ihnen jetzt ihre Ehrenbürger-Urkunden überreicht. Walter Zöller konnte aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen, ihm wird seine Urkunde zu einem späteren Zeitpunkt in einer Einzelehrung überreicht.

„Das Ehrenbürgerecht ist die höchste Auszeichnung, die eine Kommune nach der Gemeindeordnung vergeben kann“, erklärte OB Reiter. In den 203 Jahren seit der ersten Verleihung sei die Ehrenbürgerwürde in München – die fünf neuen Ehrenbürger*innen mit eingerechnet – nur 66 Mal vergeben worden. „Dies verdeutlicht, welcher hohe Maßstab hier angelegt wird“, betonte der Oberbürgermeister. „Alle fünf neuen Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger haben mit ihren beruflichen und bürgerschaftlichen Leistungen dazu beigetragen, dass München heute eine so angesehene und lebenswerte Stadt ist.“

Anlässlich des Festakts hat die Stadt die Namen der neuen Ehrenbürger*innen auch auf den Ehrentafeln im Foyer des Alten Rathauses angebracht. Zur prominenten Gesellschaft zählen dort unter anderem die Architekten Leo von Klenze und Gabriel von Seidl, die Komponisten Richard Strauss und Carl Orff, Literatur-Nobelpreisträger Paul Heyse, der Forscher Max von Pettenkofer und darüber hinaus die weiteren 13 lebenden Münchner Ehrenbürger*innen Professor Dr. Hubert Burda, Dr. Gertraud Burkert, Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Dr. h.c. Michael Krüger, Philipp Lahm, Michaela May, Professor Dr. Dr. h.c. Bruno Reichart, Dr. Rachel Salamander, Jutta Speidel, Christine Strobl, Heinrich Traublinger, Christian Ude und Herzog Franz von Bayern.

Filmportraits der neuen Ehrenbürger*innen können online abgerufen werden unter go.muenchen.de/ehrenbuerger