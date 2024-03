Festival Isarflux am 31. März 2024 im Gasteig HP8

Planen, mitreden und feiern

Das Isarflux ist ein Festival von jungen Menschen für junge Menschen. Am 31. März gibt es im Gasteig HP8 nicht nur Bands und DJs, sondern erstmals auch eine Kulturmesse. Der Eintritt ist frei.

Das Besondere am Festival Isarflux: Die Auszubildenden des Gasteig organisieren alles selbst – von der Konzeption über das Künstler*innenbooking sowie der Bühnen-, Ton und Lichttechnik bis zu Marketing und Social Media.



„Unsere Azubis dürfen sich beim Isarflux ausprobieren, zeigen, was sie gelernt haben, Erfahrungen sammeln“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. Davon profitierten nicht nur die Auszubildenden, sondern auch der Gasteig selbst: „Die Azubis bringen immer wieder neue Ideen ein. Dieses Jahr zum Beispiel haben wir zum ersten Mal eine Kulturmesse für junge Leute auf dem Gelände – das gab es so noch nie.“



Die Idee zu der Kulturmesse, die am Ostersonntag um 16 Uhr im Saal X des Gasteig HP8 startet, entstand zusammen mit dem Münchner Verein Signal, der sich für Subkultur in der Stadt einsetzt. Neben Mitmach-Aktionen wie Siebdruck oder Kleidertausch wird es vor allem um das Thema „Jugendkultur in München“ gehen. „Wir brauchen Orte, an denen sich Jugendliche wieder frei ausleben und entwickeln können“, sagt Valentin Kraus von Signal e.V.. „Der Erhalt der Subkultur, die Schaffung neuer Freiräume sowie die Bekämpfung von Leerstand sind die drängenden Versprechen, die die Politik an die Jugend machen muss.“



In Diskussionen und an Pinnwänden werden Ideen und Wünsche gesammelt. Mit den Ergebnissen will der Verein Signal dann weiterziehen zu denen, die sie umsetzen können: den Politikerinnen und Politikern der Stadt München.



Danach ist Party angesagt. Ab 20 Uhr spielt in der Halle E die Indierock-Band „Hallway“, die gerade zur „Münchner Band des Jahres“ gekürt wurde. Ihr Sound ist ein Mix aus dem Indie- und Garage-Rock der 1990er und 2000er Jahre, Neo-Folk und ein bisschen Emo.



Als Headliner tritt um 21.30 Uhr in der Halle E ein wahres Urgestein der Münchner Bluesszene auf: „The Whiskey Foundation“, eine Band, die mit ihrem Blues-Funk-Sound auch schon als Vorband von AC/DC und Deep Purple aufgetreten ist.



Und ab 23 Uhr startet im Saal X ein Special b2b Closing mit den DJs „FFZG“ und „MXML_VWRRT“.

ISARFLUX 2024

31. März 2024, Ostersonntag, ab 16 Uhr

Gasteig HP8, Saal X + Halle E

Hans-Preißinger-Straße 8, 81379 München

Eintritt frei!



Line-Up:

16.00-21.00 Uhr Kulturmesse (mit DJs als Hintergrundmusik)

20.00-21.00 Uhr Hallway

21.30-22.30 Uhr The Whiskey Foundation

23.00-01.00 Uhr Closing: FFZG b2b MXML_VWRRT