Festival Rampenlichter 2019 vom 5. – 18. Juli 2019 im Theater schwere reiter

Mit 17 Tanz-und Theaterinszenierungen aus München, Deutschland und anderen Ländern, insgesamt 40 Abend-, Familien- und Schulklassenaufführungen, 5000 Besucher*innen und einem umfangreichen künstlerischen Begleitprogramm mit 72 Tanz- und Theaterworkshops gehört Rampenlichter zu den großen Münchner Festivals und bundesweit zu den größten Festivals im jugendkulturellen Bereich.

2019 findet das biennale Festival zum 11. Mal statt und lädt das Münchner Publikum und Gäste 14 Tage lang zu außergewöhnlichen Einblicken in das junge künstlerische Schaffen ins Theater schwere reiter auf dem Kreativquartier ein. Dem Festival liegt die Überzeugung zugrunde, dass Tanz- und Theaterproduktionen von und mit Kindern und Jugendlichen einen hohen künstlerischen Eigenwert haben. Dementsprechend bietet das Festival eine groß angelegte Plattform für den Austausch und macht zeitgleich die künstlerischen

Sichtweisen der jungen Generation einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Bei „Rampenlichter 2019“ erzählen Kinder und Jugendliche auf der Bühne, was sie und ihre

Generation(en) bewegt. Sie erzählen es aber nicht nur ihren Altersgenossen, sondern vor allem auch uns Erwachsenen. Oder eher: Sie bringen zum Ausdruck, was uns alle bewegen sollte. Und manchmal auch: Was wir „Erwachsenen“ endlich mal zuwege bringen sollten.

Ihre Sichtweisen zu aktuellen Themen wie Klimawandel, soziale Kälte und Ausgrenzung, Generation Z / Smartphone, Kommerz und Wahnsinn, Europa oder Clash of cultures bzw. Abschottung und Fremdenfeindlichkeit beziehen eindringlich Position. Und sind damit bestens geeignet, uns alle zum Nachdenken anzuregen, zur Auseinandersetzung aufzufordern… und bestenfalls zum Handeln zu bewegen.

Egal ob ernsthaft, ironisch, hintersinnig oder selbstkritisch; ob mit den Mitteln des Tanzes, des

Theaters oder der Oper – bei @rampenlichter gilt: #actnow

Und das ganz unabhängig davon, ob nahezu professionell arbeitende Gruppen wie die Sasha Waltz & Guests Kindertanzcompany Berlin, jugendliche Geflüchtete aus aller Herren Länder wie bei EGO vom Jungen Staatstheater Braunschweig oder Kinder der Theatergruppe an der Montessori-Grundschule an der Balanstraße in München auf der Bühne stehen. Denn die Bandbreite verschiedener Ansätze unterschiedlichster Gruppen ist genau das, was Rampenlichter zu einem besonderen Festival macht.

Eine Programmvorschau finden Sie im Folgenden. Das detaillierte Programm steht ab 15. April zur Verfügung, der Ticket-Vorverkauf startet am 29. April 2019. www.rampenlichter.com