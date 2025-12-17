Festliches Silvesterkonzert am 31.12.2025 in St. Stephan München-Sendling

Mit Bläserkraft ins Neue Jahr! – heißt es beim festlichen Silvesterkonzert in St. Stephan München-Sendling (Zillertalstr. 47) am Mittwoch, dem 31.12.2025 um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr). Die Musiker des Bläser-Ensembles Quintetto Bavarese werden gemeinsam mit Thomas Rothfuß an der Orgel das Publikum schwungvoll ins Neue Jahr spielen. Das abwechslungsreiche Programm reicht von Werken von Frescobaldi und Vivaldi über den „Halleluja-Chorus“ von Händel bis hin zu Volksweisen aus dem Tiroler Oberland. Die Orgel ist als Begleitinstrument zu hören, macht aber ihrem Namen als Königin der Instrumente auch bei Solowerken alle Ehre. Thomas Rothfuß spielt den Marche triomphale von Jan Nieland und die Suite Gothique von Léon Boëllmann.

Das Quintetto Bavarese:

Johannes Moritz (Trompete), Anton Bernhard (Trompete), Manuel Duppel (Tenorposaune), Manfred Giosele (Horn), Hannes Mück (Bassposaune)

Lassen Sie das Jahr in St. Stephan auf festliche und vergnügliche Weise ausklingen!

Karten zu 20 € (erm. 18 €) erhalten Sie bei den „Freunden und Förderern der Stephaner Kirchenmusik e.V.“ unter Tel. 089-760 2889 oder über Münchenticket (hier zzgl. VVK-Gebühr). Info: www.stephaner-kirchenmusik.de