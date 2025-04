Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem versuchtem Tötungsdelikt – Bogenhausen

Am Mittwoch, 23.04.2025, gegen 20:00 Uhr, kehrte ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München in seine Wohnung zurück. Diese teilt er mit einem 39-jährigen Mitbewohner.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff der 39-jährige Mitbewohner den 35-Jährigen unvermittelt an, nachdem dieser die Wohnung betreten hatte. Hierbei ging er mit einem spitzen Gegenstand auf den 35-Jährigen los.

Der 35-Jährige wurde hierbei im Bereich des Oberkörpers verletzt. Im weiteren Verlauf konnte sich der 35-Jährige der Situation entziehen und in eine benachbarte Wohnung flüchten. Durch den Nachbarn wurde anschließend die Polizei verständigt.

Es wurde eine Vielzahl von Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Der 39-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort in der gemeinsamen Wohnung durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand.

Der 35-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch das Kommissariat 11 übernommen. An der Tatörtlichkeit wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.