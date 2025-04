Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Altstadt

Am Montag, 28.04.2025, gegen 16:30 Uhr, befand sich eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München in einer Umkleidekabine eines Kaufhauses im Bereich der Fußgängerzone. Eine männliche Person öffnete den Vorhang zur Umkleidekabine der 47-Jährigen und führte dabei sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Die 47-Jährige flüchtete aus der Umkleidekabine und informierte eine Mitarbeiterin des Kaufhauses über den Vorfall.

Zeitgleich befand sich eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München ebenfalls in einer Umkleidekabine des gleichen Kaufhauses. Dieselbe männliche Person wie im ersten Fall öffnete auch hier den Vorhang zur Umkleidekabine, betrat diese und drängte die 55-Jährige in die Ecke, ohne sie jedoch zu berühren.

Der Täter konnte durch Mitarbeiter des Kaufhauses festgehalten werden und wurde den zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben. Bei ihm handelt es sich um einen 46-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Tatverdächtige wurde wegen exhibitionistischer Handlungen angezeigt.

Im Laufe des Tages wird der 46-Jährige zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.