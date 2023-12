Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung in Riem

Am Montag, 18.12.2023, gegen 15:10 Uhr, befand sich ein Mann in einem Pkw in der Helsinkistraße. Als eine Anwohnerin ein Fenster zur Straßenseite aufmachte, öffnete der 24-Jährige seine Hose und begann sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Die Anwohnerin verständigte unverzüglich den Polizeinotruf 110.

Die sofort eingeleitete Fahndung konnte den Pkw im Nahbereich feststellen und den 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz in München (mit italienischer Staatsangehörigkeit) festnehmen. Nach erfolgter Sachbearbeitung sowie Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde der 24-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.