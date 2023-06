Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung

Am Sonntag, 18.06.2023, gegen 14:35 Uhr, befand sich vor dem Eingang zum Alten Südfriedhof ein 62-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, welcher exhibitionistische Handlungen vornahm.

Als ein 16- und ein 17-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) an diesem vorbeigingen, suchte der 62-Jährige intensiven Blickkontakt zu den beiden. Beide riefen umgehend den Polizeinotruf 110. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 62-Jährige mit estnischer Staatsangehörigkeit wurde nach erfolgter Anzeigenerstattung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.