Festnahme eines Tatverdächtigen nach Organisiertem Callcenterbetrug durch falsche Bankmitarbeiter in Hadern

Am Dienstagvormittag, 03.02.2026, erhielt eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München auf ihrem Hausanschluss zunächst einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters und im Anschluss eines vermeintlichen Polizeibeamten.

Beide gaben an, das Geld der über 80-Jährigen sei auf ihrem Konto nicht mehr sicher. Daraufhin hob sie bei ihrer Bank Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages ab und händigte dies gegen 10:15 Uhr an ihrer Wohnung an einen zunächst unbekannten Abholer aus, welcher sich als Polizeibeamter ausgab.

Anschließend nahmen die Täter erneut telefonischen Kontakt auf und forderten weiteres Bargeld von der Seniorin. Daraufhin ging die Frau erneut zur Bank. Dort fiel einem Mitarbeiter der Betrug schließlich auf und er verständigte den Polizeinotruf 110.

Durch sofort eingeleitete Ermittlungsmaßnahmen konnte der Abholer gegen 15:00 Uhr an der Wohnung der Seniorin vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen Rumänen mit Wohnsitz in Berlin. Bei ihm konnte ein mittlerer vierstelligen Bargeldbetrag sowie eine kleinere Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Über die Haftfrage entscheidet im Tagesverlauf der Ermittlungsrichter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 61.