Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sexual- und Körperverletzungsdelikt in Sendling

Am Mittwoch, 25.06.2025, gegen 08:10 Uhr, rief eine Zeugin beim Notruf 110 der Polizei an. Sie teilte mit, dass eine 22-jährige Bekannte von deren Exfreund in der Wohnung der 22-Jährigen geschlagen wurde und dazu wurden auch sexuelle Handlungen an der 22-Jährigen gegen ihren Willen durchgeführt. Dazu wird sie seit mehreren Stunden daran gehindert, ihre Wohnung zu verlassen. Bei dem Exfreund soll es sich um einen 32-Jährigen mit Wohnsitz in München handeln. Sofort wurden Polizeieinsatzkräfte zu der angegebenen Wohnung geschickt.

Als der 32-Jährige die ankommenden Streifen bemerkte, flüchtete er. Die 22-Jährige teilte bei der Anzeigenaufnahme den Beamten mit, dass sie von ihrem Exfreund in ihrer Wohnung mehrfach geschlagen und gewürgt wurde. Des Weiteren wurde sie von ihm mit dem Tode bedroht. Nach ihrer Aufforderung an ihn die Wohnung zu verlassen, versperrte er von innen die Wohnungstüre und hinderte sie daran die Wohnung zu verlassen.

Über ein Handy verständigte die 22-Jährige die Zeugin, welche wiederrum die Polizei verständigte. Noch während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine weitere Zeugin und gab den Aufenthaltsort des 32-Jährigen bekannt.

Am 25.06.2025, gegen 11:00 Uhr, wurde der 32-Jährige in einer Wohnung in München von Polizeikräften festgenommen.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der 32-Jährige wurde wegen Vergewaltigung, Körperverletzung, Bedrohung, Freiheitsberaubung und Hausfriedensbruch angezeigt. Nach der Anzeigenbearbeitung wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Am Donnerstag, den 26.06.2025, erging ein Haftbefehl.