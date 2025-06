Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sexualdelikt – Maxvorstadt

Am Freitag, 30.05.2025, gegen 10:45 Uhr, befand sich eine 13-jährige Schülerin mit Wohnsitz in München zusammen mit einer Mitschülerin und einer Lehrkraft auf dem Weg in Richtung Münchner Innenstadt. Auf dem Weg dorthin kamen der Gruppe in der Elisenstraße zwei männliche Personen entgegen.

Eine dieser Personen griff der 13-Jährigen mit einer Hand oberhalb ihrer Kleidung an die Brust. Die 13-Jährige schlug die Hand des Mannes, welcher sie berührte, unmittelbar nach der Berührung von sich. Der Täter und sein Begleiter entfernten sich nach der Tat von der Tatörtlichkeit.

Der Notruf wurde sofort alarmiert und im Rahmen der umgehend eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen konnte der Tatverdächtige, ein 32-jähriger Eritreer ohne festen Wohnsitz in Deutschland, durch Polizeikräfte eine Stunde später in dem Bereich festgestellt und festgenommen werden. Obwohl sich der 32-Jährige nach Ausführung der Tat umgezogen hatte, konnte er durch die Kameraaufzeichnungen der polizeilichen Videoüberwachung im Alten Botanischen Garten wiedererkannt werden.

Der 32-jährige Tatverdächtige wurde nach der Anzeigenerstattung und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Samstag, 31.05.2025, wurde durch den Ermittlungsrichter ein Haftbefehl gegen den 32-Jährigen erlassen.

Das Kommissariat 17 führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.