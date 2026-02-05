Festnahme mehrerer Trickbetrüger in Thalkirchen

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 02.02.2026, gegen 14:00 Uhr, zu einem Trickbetrug durch falsche Handwerker. Diese täuschten einem älteren Ehepaar vor, dass deren Regenrinne erneut werden müsse. Nach getaner Arbeit forderten sie einen hohen Geldbetrag. Letztlich erbeuteten sie hierdurch mehrere tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Betrugs aufgenommen. Infolge dessen kam es zu einem Zeugenaufruf, woraufhin sich mehrere Personen bei der Münchner Kriminalpolizei, Kommissariat 63, telefonisch meldeten und angaben, dass bei ihnen Personen mit der gleichen Masche auftraten.

Am Dienstag, 03.02.2026, gegen 09:40 Uhr, meldete sich ein 36-jähriger Deutscher beim Polizeinotruf 110. Er gab an, dass bei seiner Anschrift in Thalkirchen gerade zwei unbekannte Männer geklingelt haben und angaben, das Dach decken zu müssen. Der 36- Jährige wies die Männer ab.

Eine schnell eintreffende Polizeistreife konnte noch im Umfeld einen weißen Kleintransporter feststellen und die darin befindlichen fünf Personen einer Kontrolle unterziehen.

Dabei handelt es sich um rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in

Deutschland, im Alter von 15, 25, 26, 29 und 38 Jahren. Nach den erfolgten polizeilichen

Maßnahmen und einer Überprüfung der Identitäten wurden die Personen wieder

entlassen. Gründe für eine vorläufige Festnahme lagen zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht

vor.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 63 geführt.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Schützen Sie sich vor dubiosen Handwerkern, indem Sie nur selbst bestellte Firmen einlassen, Ausweise prüfen und niemals Vorkasse oder Bargeldzahlungen leisten. Nutzen Sie lokale Betriebe, fordern Sie Kostenvoranschläge, vereinbaren Sie Festpreise, verlangen Sie Rechnungen und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Wichtige Präventionshinweise: