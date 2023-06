Festnahme nach mehreren Diebstählen

Am Donnerstag, 22.06.2023, gegen 12:15 Uhr, befand sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Einkaufszentrum an der Hanauerstraße. Am Ausgang eines Ladens des Einkaufszentrums aktivierte sich die akustische Diebstahlssicherung, weshalb der 31-Jährige in das Büro des Ladendetektivs gebeten wurde.

Der Ladendetektiv verständigte den Polizeinotruf 110. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten noch weitere entwendete Wertgegenstände bei der Durchsuchung auffinden. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der 31-Jährige vor Ort wieder entlassen.

Nur wenige Minuten später wurde erneut der Polizeinotruf 110 verständigt, da in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums der 31-Jährige erneut auffiel. Der 31-Jährige entwendete nach der Entlassung eine Tüte mit Schuhen aus einem Pkw eines 34-Jährigen mit Wohnsitz in München. Unbeteiligte Zeugen konnten die Tat beobachten, da das Cabrio bei dem Herausnehmen der Tüte einen akustischen Alarm von sich gab.

Aufgrund der begangenen Eigentumsdelikte wurde der 31-Jährige erneut vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die Haftfrage wird nun durch den Ermittlungsrichter entschieden.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.