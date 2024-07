Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Brandstiftung in Tiefgarage – Westend

Am Samstag, 13.07.2024, gegen 21:45 Uhr, wurde ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München auf eine Brandstelle innerhalb einer Großraumsammeltiefgarage im Westend aufmerksam. Ein mittels Plane abgedecktes Kraftrad war in Brand gesetzt worden. Durch den 19-Jährigen wurde eine zivile Streifenbesatzung der Münchner Polizei angesprochen, welche sich zum Zeitpunkt der Feststellung zufällig in der Tiefgarage befand. Zudem gab der Zeuge an, dass er zuvor Jugendliche beobachtet hätte, wie sie innerhalb der Tiefgarage fluchtartig in Richtung Garagenausfahrt weggerannt seien.

Die zivilen Polizeibeamten konnten in Zusammenarbeit mit dem 19-Jährigen das brennende Kraftrad mittels Feuerlöscher ablöschen. Weitere Polizeistreifen und die Berufsfeuerwehr München wurden zur Tatörtlichkeit hinzugerufen.

Die Polizeibeamten und der 19-Jährige wurden aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation, die sie sich während der Löscharbeiten zugezogen haben, vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

Am Kraftrad entstand ein angenommener Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei den zwei Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen, beide mit Wohnsitz in München. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beiden wird nunmehr wegen des Verdachts eines Verbrechens der Brandstiftung in mehreren Fällen ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ganghoferstraße, Max-Hirschberg-Weg und Hans-Fischer-Straße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.