Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch in Laim

Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 11:00 Uhr, bemerkte ein Anwohner sehr laute Geräusche und konnte wahrnehmen, dass in seinem Mehrfamilienhaus zwei bis dato unbekannte Täter gewaltsam eine andere Wohnungstür öffneten. Er informierte umgehend den Polizeinotruf 110.

Die beiden Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines dreistelligen Betrags und entfernten sich anschließend aus dem Gebäude.

Die eingesetzten Polizeistreifen begannen sofort mit einer Fahndung nach den Tätern und konnten diese in der Nähe feststellen und festnehmen. Es handelt sich bei den beiden um einen 35-Jährigen und einen 18-Jährigen, beide mit serbischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und im Laufe des Tages einem Haftrichter zur Entscheidung der Haftfrage vorgeführt.

Sie wurden wegen u.a. wegen bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahl angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.