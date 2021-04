Festnahmen nach Diebstahl an mehreren Denkmälern im Stadtgebiet München

Kunstfahnder des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) konnten am vergangenen Freitag, 09.04.2021, drei Personen festnehmen, die im Verdacht stehen, mehrere Denkmäler am Alten Südlichen Friedhof beschädigt und Gegenstände entwendet zu haben. Ein möglicher Zusammenhang zu einem weiteren Vorfall wird derzeit geprüft.

In der Zeit zwischen dem 23.03.2021 und 29.03.2021 wurden die Grabmäler von Josef

Flüggen (deutscher Maler, 03.04.1842-03.11.1906), Dr. phil Martinus Schleich (Schriftsteller, 12.02.1827-13.10.1881) und Franz Werner (Hoffotograf, 23.03.1816-18.05.1906) sowie das Weihwasserbecken zur Sendlinger Mordweihnacht im Jahre 1705 am Alten Südlichen Friedhof an der Thalkirchner Straße beschädigt. Die Büsten der Grabmäler, das dem Weihwasserbecken aufgesetzte Kreuz sowie ein weiteres Grabkreuz wurden hierbei entwendet. Die Ermittlungen zu dem Vorfall wurden aufgrund der hohen kunst- und kulturgeschichtlichen Bedeutung der Objekte bereits Ende März vom Bayer. Landeskriminalamt übernommen. Im Rahmen der Ermittlungen wurden zunächst zwei der gestohlenen Büsten und das Kreuz bei einem Münchner Schrotthändler aufgefunden. Wenige Stunden später konnten dann zwei Italiener im Alter von 20 und 25 Jahren bei dem Versuch, auch die dritte Büste zu veräußern, festgenommen werden.

In einer ersten Vernehmung legte einer der Festgenommenen bereits ein Geständnis ab. Zudem konnte eine 26-jährige Italienerin als weitere Beteiligte identifiziert werden. Die entwendeten Gegenstände konnten mit Ausnahme des Grabkreuzes sichergestellt werden.

Ob zwischen den Vorfällen am Alten Südlichen Friedhof und der Entwendung einer Bronzebüste von König Ludwig II. an der Corneliusbrücke in München ein Zusammenhang besteht, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen des BLKA. Besagte Büste wurde zwischen dem 27.03.2021 und 30.03.2021 an der Münchner Corneliusbrücke vom dort befindlichen Steinsockel abgetrennt und entwendet. Erst am vergangenen Samstag wurde die Büste durch einen aufmerksamen Spaziergänger an der Corneliusbrücke in der Isar liegend entdeckt und durch die Feuerwehr geborgen.

Die Ermittlungen des BLKA, insbesondere die spurentechnische Untersuchung der

sichergestellten Gegenstände, dauern an.

Zeugenaufruf:

Das BLKA bittet im Zusammenhang mit dem Vorfall an der Münchner Corneliusbrücke

um Ihre Mithilfe:

Wer hat im Zeitraum 27.03.2021 bis 10.04.2021 Beobachtungen gemacht, die mit

der Sachbeschädigung des Denkmals von König Ludwig II. an der Corneliusbrücke

und der „Entsorgung“ der Büste in der Isar in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise nimmt das BLKA unter der Rufnummer 089/1212-0 oder jede andere

Dienststelle der Polizei entgegen.