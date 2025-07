Festwoche bei Kino, Mond & Sterne: Münchens ältestes Open Air Kino feiert seinen 30. Geburtstag mit Film, Flair, Musik und Silent Disco

Münchens ältestes Open-Air-Kino wird 30 Jahre alt – und zelebriert dieses Jubiläum mit einer Festwoche voller Kino-Highlights, Musik und Party an lauen Sommernächten am See.

Kino, Mond & Sterne lädt zu einem cineastischen Geburtstagsprogramm ein, das große Gefühle, starke Geschichten und musikalische Höhepunkte auf die Seebühne im Westpark bringt. Die Jubiläumswoche bietet Abenteuer, Tiefgang, Emotionen und Action. Als Highlight dürfen sich Kinofans auf ein Wochenende voller Kult, Musik und Party freuen, inklusive eines Geburtstagsgeschenks von Kino, Mond & Sterne an sein Publikum: Silent Disco am See!

In der Jubiläumswoche stehen cineastische Leckerbissen wie „Der Pinguin meines Lebens“, ein zeitloses, berührendes und humorvolles Filmjuwel nach einer wahren Begebenheit, „Wunderschöner“, ein wahrhaft wunderschöner Film mit Witz und Tiefgang, der Wunschfilm des Kino, Mond & Sterne Publikums „La La Land“ (OmU), die „Bike Film Tour –Season 1“, sowie der Action-Blockbuster „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ auf dem Programm.

Nach fast 30 Jahren gilt Ethan Hunts cineastisches Motto nicht nur für Tom Cruise – sondern auch für das Team von Kino, Mond & Sterne: Alle getroffenen Entscheidungen haben letztlich zu diesem Punkt geführt.

Das große Geburtstags-Wochenende:

Samstag, 12. Juli: Mamma Mia! + Silent Disco

Feiern wie auf einer griechischen Insel: Der Kultfilm „Mamma Mia!“ erobert erneut die Seebühne – mit der unvergesslichen Musik von ABBA, einer Geschichte voller Sonne, Liebe und Lebensfreude sowie der Starbesetzung rund um Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth, die alle Songs selbst singen.

Fest etabliert im Kino, Mond & Sterne Programm stürmen Cineasten und Fans am Mamma Mia! Abend traditionell im 70er Jahre Outfit zur Seebühne. Bei Klassikern wie „Dancing Queen“, „Take A Chance On Me“ oder „Waterloo“ ist die Mitsinggarantie inklusive.

Direkt im Anschluss geht die Party weiter: Das Kino, Mond & Sterne Team bedankt sich bei seinem langjährigen Publikum mit einer großen Headphone-Party. Die Kopfhörer für die Silent Disco können vor Ort gegen Pfand ausgeliehen werden.

Sonntag, 13. Juli: Yabadu – Niemals erwachsen + Live-Musik und Q & A

Im Vorprogramm gibt Hauptdarsteller Jeremy Grube ein Live-Konzert, anschließend steht er dem Publikum für Fragen zur Verfügung.

Der Film – ein Roadtrip für die Seele: In „Yabadu – Niemals erwachsen“ begeben sich Jeremy Grube und Yvonne Pferrer auf eine sechseinhalbmonatige Reise durch Südamerika – im selbst ausgebauten Camper, ohne Drehbuch, aber mit jeder Menge Zuversicht und Neugier. Sie folgen den Spuren der Hoffnung – entlang 21 symbolischer Wegweiser bis zum geheimnisvollen Buch Yabadu. Inmitten unberührter Natur, lebendiger Kulturen und magischer Begegnungen entdecken sie, dass Hoffnung stets in den kleinen Dingen zu finden ist. Der Film, gedreht mit minimalistischer Technik und maximaler Nähe zum echten Leben, ist ein Plädoyer für Freiheit, Freundschaft und das Kind in uns allen.

Festwoche bei Kino, Mond & Sterne

Di. 08.07. Int. Ocean Film Tour Vol.11 (OmU) Mi. 09.07. Der Pinguin meines Lebens Do. 10.07. Wunderschöner Fr. 11.07. Mission: Impossible – The Final Reckoning Sa. 12.07. Mamma Mia! Kino, Mond & Sterne feiert 30. Geburtstag mit anschließender Silent Disco So. 13.07. Yabadu – Niemals Erwachsen Mit Live-Konzert von Hauptdarsteller Jeremy Grube Mo. 14.07. Bike Film Tour – Season 1 (OmU) Di. 15.07. La La Land (OmU) Wunschfilm des Publikums

Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Tickets & Informationen: