Feuer in Badezimmer eingedämmt – Obergiesing-Fasangarten

Ständlerstraße – Freitagnacht ist die Feuerwehr München in den Osten der Stadt zu einem Zimmerbrand mit Personen in Gefahr gerufen worden. Der Brandherd sollte sich als sehr ungewöhnlich herausstellen.

Als die Einsatzkräfte an der Alarmadresse eintrafen, wurden sie bereits von einem 27-jährigen Mann erwartet, der schilderte, dass es wohl im Bad seines Appartements brenne und sein Mitbewohner noch in der Wohnung sei. Sofort begab sich ein Trupp unter Atemschutz in die Nutzungseinheit und konnte den Brandherd schnell lokalisieren. In der Kloschlüssel geriet offensichtlich ein Plastikgegenstand aus für alle unerklärliche Weise in Brand. Aufgrund der hohen Feuerwiderstandsklasse, die Keramik aufweist, konnte eine Brandausbreitung glücklicherweise verhindert werden. Es waren lediglich Nachlöscharbeiten notwendig, für die die WC-eigene Löschanlage genutzt wurde. Zudem wurde das Bad über die vorhandenen Fenster natürlich belüftet. Die Wohnung wurde im Anschluss mit einem Lüfter vollständig entraucht und abschließend ohne Feststellung auf Brandgase kontrolliert. Der noch in der Wohnung befindliche Mitbewohner konnte unverletzt ins Freie gebracht werden. Der 27-jährige Mitteiler wurde vorsorglich in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Brand gekommen war, konnte bei Einsatzende der Feuerwehr nicht endgültig geklärt werden und wird von der Polizei ermittelt. Die Schadenshöhe kann durch die Feuerwehr nicht benannt werden.