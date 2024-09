Feuer in Betonwerk – Lerchenau

Ein Feuer in einem Betonwerk hat in der Nacht auf Montag die Einsatzkräfte der Feuerwehr München gefordert. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Über Angestellte einer benachbarten Firma wurde ein brennendes Fahrzeug in einem Betonwerk gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen bereits mehrere Fahrzeuge und ein Förderband in Flammen. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Die Einsatzkräfte leiteten einen massiven Löschangriff ein, um sechs Betonmischer und einen Radlader sowie weitere Einrichtungsgegenstände abzulöschen. Das Feuer auf dem Förderband erreichte auch die Spitze des Mischsilos und setzte dieses in Flammen. Über eine Drehleiter mit einem Wenderohr wurde hier der Brand gelöscht. Da die Flammen auch über eine Mauer auf einen benachbarten Recyclinghof übergriffen, standen dort mehrere gepresste Kartonagenblöcke in Brand. Auch hier wurde für den ersten Angriff eine Drehleiter mit einem Wenderohr eingesetzt. Im Anschluss wurde das Brandgut mit einem Radlader auseinandergezogen und abgelöscht.

Insgesamt setzten die etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr zwei Wenderohre über die Drehleiter, zwei B-Rohre und drei C-Rohre ein. Die letzten Einsatzkräfte beendeten ihre Arbeit gegen 6.30 Uhr.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.