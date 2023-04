Feuerwehr befreit Jungfüchse aus Lichtschacht

Hagenauerstraße (Solln) – Am Montagvormittag sind zwei Jungfüchse in einem Lichtschacht eines im Rohbau befindlichen Gebäudes entdeckt worden. Die Feuerwehr brachte sie in das Tierheim Riem.

Bauarbeiter bemerkten ein Fiepen und Wimmern aus einem Lichtschacht und sahen hinunter. In etwa zwei Meter Tiefe entdeckten sie die beiden Jungfüchse und informierten die Feuerwehr. Um die Füchse aus ihrer Lage zu befreien, schickte die Integrierte Leitstelle München ein sogenanntes Kleinalarmfahrzeug zu Hilfe.

An der Baustelle angekommen, entnahmen die Besatzungsmitglieder eine Tierfangbox und begaben sich in den Keller des Gebäudes. Sie öffneten das betreffende Kellerfenster und nahmen die Tiere vorsichtig aus dem Schacht und legten sie in die Box. Um die Füchse richtig untersuchen zu lassen und um einen geeigneten Platz für sie zu finden, telefonierten die Feuerwehrmänner mit dem Tierheim Riem. Dieses erklärte sich bereit, die beiden Jungtiere aufzunehmen.

Nachdem die Tiere dort etwa drei Tage in Quarantäne verbracht haben, werden sie anschließend zu den bereits vorhandenen Füchsen eingegliedert.