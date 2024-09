Feuerwehr befreit Specht aus misslicher Lage

Ein kleiner Buntspecht ist von der Feuerwehr aus einer misslichen Lage befreit worden.

Am Sonntagmittag meldete die Bewohnerin einer Wohnung in der Staudingerstrasse, dass ein Specht an der Hausfassade festhängt. Die Leitstelle schickte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzadresse.

Im dritten Obergeschoss erwartete die Mitteilerin schon die Einsatzkräfte und führte sie auf den Balkon. Von dort hatten die Feuerwehrleute einen Zugang zum Vogel. Der Specht hatte ein Loch in das Wärmeverbundsystem der Fassade gepickt. Mit seinem Füßchen verfing er sich dann jedoch in einem freigelegten Netz des Putzes und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Vorsichtig wurde er von den Einsatzkräften aus seiner misslichen Lage gerettet und untersucht. Nach kurzer Zeit konnte der Vogel wieder in die Freiheit entlassen werden.