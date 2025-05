Feuerwehr fängt Schlange ein

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben eine Schlange eingefangen. Anschließend brachten sie das Tier zurück in die Natur.

Eine Spaziergängerin bemerkte eine etwa siebzig Zentimeter lange Schlange in einem Garten eines Mehrfamilienhauses in der Thaddäus-Robl-Straße. Sie informierte die Einsatzzentrale der Feuerwehr über ihre Feststellung. Ein Kleinalarmfahrzeug wurde zur Einsatzstelle in die Lerchenau geschickt.

Vor Ort zeigte die unaufgeregte Dame den beiden Feuerwehrleuten das Tier. Die Schlange, die im Garten die Sonnenstrahlen genoss, konnte von den Einsatzkräften ganz entspannt aufgenommen werden. Sie untersuchten das Tier kurz, konnten aber keine sichtbaren Verletzungen feststellen. In einer Tierfangkiste transportierten sie anschließend die heimische Schlange in ein abgelegenes Gebiet an einem nahe gelegenen See. Dort wurde sie wieder in die Freiheit entlassen.