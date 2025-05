Feuerwehr München zieht Bilanz: Einsatzzahlen auf Rekordniveau – ein bewegtes Jahr 2024

Die Feuerwehr München blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück – mit 100.981 Einsätzen verzeichnete sie einen neuen Höchststand. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Anstieg von rund 3,9 %. Über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet, ergibt sich ein Plus von 25 %. Diese Entwicklung verdeutlicht die wachsenden Anforderungen, die das Leben in der bayerischen Landeshauptstadt an die Feuerwehr stellt.

Großereignisse, Brände und neue Herausforderungen

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der UEFA EURO 2024, bei der München als Austragungsort über 700.000 internationale Gäste empfing. Die Feuerwehr war mit 969 zusätzlichen Kräften im Einsatz – darunter rund 200 Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr, die über 16 Tage hinweg Schichtdienste übernahmen.

Zunehmend gefordert war die Feuerwehr auch durch eine Zunahme von Bränden, bei denen moderne Holzfaserdämmstoffe eine zentrale Rolle spielten. Diese begünstigten eine rasche und schwer kontrollierbare Brandausbreitung. Als Reaktion darauf wurden neue Taktiken, wie das Anlegen von Brandschneisen, entwickelt und in die Führungsausbildung integriert.

Ein spektakulärer Einsatz forderte die Kräfte am 15. September in Bogenhausen, als ein Baukran auf zwei Wohnhäuser stürzte. Der technische Einsatz dauerte über acht Stunden. Am Heiligabend mussten 180 Einsatzkräfte zu einem Dachstuhlbrand in einem Seniorenheim im Lehel ausrücken. 15 Menschen wurden verletzt, das Gebäude vollständig evakuiert.

Weitere Entwicklungen im Jahr 2024

Am 16. Oktober wurde die modernisierte Feuerwehrausstellung am Unteren Anger wiedereröffnet. Sie präsentiert rund 300 ausgewählte Exponate zur Geschichte und Technik der Feuerwehr. Der Besuch ist jeden Samstag von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt möglich.

Ein bedeutender Schritt in Richtung Nachwuchsförderung war die Einführung der neuen Ausbildung „112 Direkt Leitstelle“. Sie kombiniert die klassische Laufbahnausbildung zum*zur Brandmeister*in mit einem Abschluss als Betriebsassistent*in in einer Integrierten Leitstelle. Der Ausbildungsstart ist für September 2025 geplant.

Im November setzte die Feuerwehr ein starkes Zeichen der Solidarität: Eine Typisierungsaktion an vier Feuerwachen für die DKMS – ausgelöst durch die Leukämie-Erkrankung eines Kollegen – brachte knapp 1.000 neue potenzielle Stammzellenspender*innen hervor.

Ein weiterer symbolischer Meilenstein: Die Feuerwehr München nahm erstmals am Christopher Street Day teil und unterstrich damit ihr Engagement für Vielfalt, Toleranz und ein respektvolles Miteinander.

Zahlen, Daten, Fakten 2024

Einsatzstatistik:

74.704 Rettungsdiensteinsätze

17.156 Technische Hilfeleistungen

8.547 Brandalarme

3.057 Sicherheitswachen

574 ABC-Einsätze

689 sonstige Feuerwehreinsätze

Leitstelle:

Rund 915.000 Anrufe gingen 2024 in der Integrierten Leitstelle München ein.

Personalentwicklung

Im Jahr 2024 beschäftigte die Feuerwehr München insgesamt 1.686 Beamtinnen und Beamte im Einsatzdienst. An der Feuerwehrschule wurden 134 Auszubildende geschult. Darüber hinaus unterstützen 361 Mitarbeitende in den Bereichen Verwaltung, Technik und IT die Organisation. Der Frauenanteil im Einsatzdienst konnte auf 27 Personen gesteigert werden. In der Freiwilligen Feuerwehr engagieren sich aktuell 149 Frauen und 34 Mädchen.

Fahrzeugbeschaffungen

Zur Stärkung der Einsatzbereitschaft wurden 2024 unter anderem folgende Fahrzeuge und Geräte neu in Dienst gestellt:

2 Einsatzleitwagen (ELW 2)

1 Notarztwagen (NAW)

4 Elektro-Werkstattwagen

2 Anhänger mit Jetskis

2 Pedelecs und 6 E-Scooter

1 Abrollbehälter „Schuttrutsche“

Zudem wurde ein Großauftrag für 80 neue Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF 20) an die Firmen ZIEGLER und MAN vergeben. Ein zentrales Kriterium war dabei ein Wendekreis unter 15 Metern, um die Einsatzfähigkeit im engen städtischen Raum weiter zu verbessern.

Ausblick

Mit dem weiter wachsenden München steigen auch die Anforderungen an die Feuerwehr. Dank innovativer Ausbildungskonzepte, neuer Einsatztaktiken, technischer Modernisierung und eines gelebten gesellschaftlichen Engagements bleibt die Feuerwehr München eine tragende Säule der städtischen Sicherheit – gestern, heute und morgen.